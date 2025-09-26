Antonia San Juan muestra su indignación tras la última propuesta que ha recibido: «Me ofrecen un premio por tener cáncer»
La actriz canaria ha rechazado el reconocimientos y asegura que no va a entrar «en esos juegos ni en ese morbo»
Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:15
Antonia San Juan ha compartido con sus seguidores una reflexión en redes. «Me llaman de una revista para ofrecerme un premio y una contraportada por estar enferma», explica la actriz en una de sus últimas publicaciones de Instagram. «Imagínense premiar a alguien por tener un cáncer», dice. «Me quieren dar una contraportada ahora que no estoy promocionando nada, solo por tener un cáncer. Si cuando estaba sana no me reconocieron y nunca recibí una invitación a fiestas o eventos... ahora, premiarme por estar enferma es algo para reflexionar», añade la intérprete canaria.
Antonia explica que se ha negado a recibir este tipo de reconocimientos. «No voy a entrar en esos juegos ni en ese morbo porque no he entrado nunca. Yo soy actriz y cuando esté bien, quien quiera contar conmigo para trabajar, ahí voy a estar», añade. «Si algo soy es coherente, porque toca decir las cosas como son sin ofender a nadie. Con educación se puede decir todo», detalla y asegura que en estos momentos centra su atención en recuperarse y cuidarse. «Mi vida no gira en torno al cáncer».
A principios de septiembre la actriz canaria reveló que, tras más de un año con problemas vocales, se sometió a una biopsia en la que se desveló la enfermedad que sufre. «Siempre he tenido faringitis crónica, este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales», dijo.
«Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer», detalló. «Ahora cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución», añadió.
