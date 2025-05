Antonia San Juan habla sobre su salida de 'La que se avecina': «Me pagaban de puta madre»

Marina León Lunes, 5 de mayo 2025, 22:46 Comenta Compartir

«Aunque la gente no se lo crea, en la vida real soy bastante tímida». La actriz Antonia San Juan se mostró emocionada en el plató de 'La Revuelta' ante la gran ovación del público. La intérprete de 63 años, que acudió al programa de La 1 para presentar la película 'Lo carga el diablo', de Guillermo Polo, recordó con Broncano el día del apagón. El pasado 28 de abril, Antonia se encontraba en su tierra, Canarias, presentando una obra de teatro y fue de las afortunadas que no se dieron cuenta al momento de lo que estaba sucediendo. «Hubo luz y no se nos descongeló nada», afirmó.

Una vez relajada y ya sentada en el mítico sofá, la invitada habló largo y tendido de su paso por 'La que se avecina', donde dio vida a Estela Reynolds. Dejó la serie en 2014 y aunque los rumores afirman que fue por temas económicos, lo ha desmentido con rotundidad en 'La Revuelta': «me fui por iniciativa propia», dijo. «Siempre queda mejor decir que me fui por dinero, pero sería mentir porque me pagaban de puta madre. Hoy en día no se pagan esos sueldos», apuntó.

San Juan explicó que decidió poner punto y final a su aventura en la conocida serie «porque tenía otro sitio en el que podía trabajar». La actriz no quiso dar más detalles porque «yo no quiero conflictos, tengo una vida muy sana». Eso sí, «si no hubiera tenido otra cosa, me hubiera tenido que comer una situación que no me gustaba, pero como yo creo, dirijo, actúo... tenía otras posibilidades», añadió. En estos momentos, su carrera atraviesa un momento dulce y no tiene pensado parar. «¿No hay jubilación actoral?», preguntó el presentador. «Que se jubile quien quiera, a mí actuar es lo mejor que me ha pasado», añadió.

Llegó el momento de las preguntas clásicas. Sobre el dinero, Antonia se mostró de lo más transparente. «Tengo un apartamento en Canarias y una casa en Madrid, ambos con hipoteca», comenzó. «En esta profesión no me han dado mucho 'chance'. Las marcas no han venido a buscarme ni me han ofrecido un montón de series y películas. Así que tendré un millón escaso», confesó. Broncano no puso evitar la sorpresa: «Poca gente utiliza ese adjetivo detrás de la palabra millón». La actriz se explicó: «Es que para lo que he trabajado, que son 40 años de pedanía en pedanía... hay gente que tiene más en menos tiempo».

La canaria resumió en una palabra sus relaciones sexuales en los últimos años: «nada». No tuvo problema en habla sobre sus relaciones abiertamente. «He estado 14 años de pareja siendo fiel, después 16 años de matrimonio con otro, enamoradísima. Con lo cual, han sido 30 años de mi vida con dos señores», relató. «Me separé en 2015 con 54 años y »vi la luz«, afirmó entre risas. »Me quedé colgada de uno de 28 años, que duró un fin de semana«, desveló. Por último, a la pregunta del por qué de su soltería, la actriz explicó que »los hombres de mi edad no me ponen nada, yo tengo mucha energía. Pero un joven tampoco porque noto que estamos en momentos vitales diferentes. Así que ahora no me apetece nada«, concluyó.