Antonia Dell'Atte, sobre el despido de Lecquio: «Estoy brindando con vino» La exmodelo italiana relató recientemente el «infierno» vivido durante su matrimonio con el conde, en el que sufrió «insultos, vejaciones y golpes», además de una patada cuando estaba embarazada

Silvia Osorio Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:45 Comenta Compartir

Amenazas, celos, golpes... Antonia Dell'Atte relató hace escasas semanas la «pesadilla» de los «malos tratos» sufridos por Alessandro Lecquio durante su matrimonio. Sus acusaciones contra el que fue su marido entre 1987 y 1991 en una entrevista publicada por 'El País' generaron una enorme repercusión y, finalmente, han acabado con la carrera televisiva del conde italiano. Mediaset le comunicó este miércoles por la tarde su despido tras casi tres décadas ligado a la cadena. La exmodelo italiana se mostró eufórica con la noticia. «Contentísima, contentísima... ¡38 años!», afirmó durante una llamada en el programa 'No somos nadie'.

Para la exmodelo, se ha hecho justicia. El duro testimonio de la italiana y madre de Clemente Lecquio, el hijo que tuvieron en común, ha resultado demoledor. Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, amiga íntima del ex de Ana Obregón, ha prescindido de sus servicios. Según algunas informaciones, la veterana periodista mostró su desacuerdo por esta decisión.

En estos momentos, Lecquio colaboraba en 'Vamos a ver', el espacio presentado por Patricia Pardo para las mañanas de Telecinco. «Nadie me ha ayudado a mí. Hoy me he despertado y Dios me ha dicho que me pusiera la corona de la victoria. Estoy brindando con un vaso de vino. Gracias Dios, he esperado 38 años y tengo que disfrutar con mi familia, con mi hijo que siempre me ha apoyado», añadió la italiana en directo a Carlota Corredera y María Patiño en Ten TV.

No era la primera vez que Antonia hablaba de su exmarido, que actualmente está casado con María Palacio, como un maltratador. Según narró la italiana, que ahora tiene 65 años, en la citada entrevista, su matrimonio fue un «infierno» con golpes, insultos, amenazas y celos. Lecquio y la exmodelo se conocieron en 1986 en Portofino (Italia). Entonces, ella era musa del fallecido Giorgio Armani.

Pateada cuando estaba embarazada

Estaba en su mejor momento, pero lo dejó todo para casarse con el conde un año después. En el 88 tuvieron a su único hijo, Clemente. «La primera patada que me dio Lecquio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel», afirmó la ex top model, que llegó a denunciar al ahora extertuliano de Ana Rosa Quintana, pero acabó retirando la demanda. También sufrió humillaciones y vejaciones: «Me decía que iba a destruir mi nariz para que no fuera guapa», confesó Antonia que su ex le llegó a decir.

Fuentes cercanas a la cadena señalan que desde la entrevista en 'El País', el grupo de la calle Fuencarral se preparó para actuar, contactando con la propia Dell'Atte y su abogado y con la productora. Si bien es cierto que la decisión se ha tomado en las últimas 24 horas, cuando Mediaset ha tenido acceso a un auto de la causa que Lecquio abrió contra Dell'Atte por llamarle «maltratador» en público. En 1991, cuando el conde ya estaba con Ana Obregón, Antonia denunció por primera vez los episodios de violencia de los que fue víctima durante su matrimonio, pero retiró la demanda.

El aristócrata italiano la denunció por injurias y calumnias en enero de 2004 y un auto del juzgado número 35 de Madrid de julio de ese mismo año exponía que la «exceptio veritatis se considera suficiente» para sobreseer la causa. Es decir, que aunque Lecquio nunca ha sido condenado por maltrato, las pruebas aportadas en aquel juicio de 2004 eran suficientes para demostrar que ella no mintió al calificarlo así.

«Esto será un antes y un después. María, me ha llamado mi abogado y no me lo creía. Yo lloro lágrimas de felicidad, estoy liberada, hablando con mi familia. Quiero festejarlo, pero no quiero celebrarlo porque es una victoria de la verdad que he luchado», afirmó en 'No somos nadie'.