Antonia Dell'Atte desvela más detalles de los malos tratos de Lecquio: «Me dio la primera patada de kárate porque seguía con mi apellido de soltera» La exmodelo asegura que conserva las cartas en las que el conde le pedía perdón cada vez que le pegaba

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:37 | Actualizado 11:26h.

Antonia Dell'Atte ha desvelado más detalles sobre los presuntos malos tratos de Alessandro Lecquio durante su matrimonio a finales de los 80 y principios de los 90 y ha asegurado que guarda las cartas en las que el conde los reconoce y le pide perdón. La exmodelo ha concedido una entrevista a Marta Flich en 'Directo al grano' de TVE, que se ha emitido este martes pero que estaba grabada antes de conocerse el despido de Mediaset. «Cuando vio que seguía con apellido de soltera me dio la primera patada de kárate», afirma sin poder reprimir las lágrimas.

La italiana y el aristócrata, primo lejano del rey emérito Juan Carlos I, relató recientemente el «infierno» vivido durante su matrimonio, en el que sufrió «insultos, vejaciones y golpes», además de una patada cuando estaba embarazada. En la cadena pública, con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Dell'Atte ha vuelto a hablar. «Las mujeres empoderadas son las que cuentan la verdad y ayudan a las demás mujeres. El dolor de las mujeres es mi dolor también», Antonia Dell'Atte.

La «pesadilla» se inició una vez la pareja se dio el 'sí quiero'. «Un día me obligó a cenar con sus amigos y me dijo tú eres mi mujer y haces lo que digo yo y si no me divorcio. Y me dio una bofetada», cuenta la madre de su hijo Clemente. Tampoco faltaban las amenazas: . «Y me dijo: 'Te voy a romper la nariz y nunca más serás guapa'. También me decía que me iba a matar a mí y a mi familia».

El horror terminó cuando se mudaron a España. El italiano le puso los cuernos con Ana Obregón, pero para Antonia fue una liberación. «Me llamo un amigo suyo diciéndome que no podía ser su cómplice y que mi marido llevaba desde diciembre con Ana García Obregón. Desde entonces yo fui libre, gracias a Ana Obregón», señala.

María Palacios rompe su silencio

Es entonces cuando la presentadora le pregunta por qué retiró la demanda interpuesta en 1991. «Se quita porque yo pensaba, 'cómo me meto en boca de toda España con el sobrino del rey y Ana Obregón', y porque creía que me iba a dejar en paz, pero no, el maltratador no te deja nunca en paz. Él venía a casa para provocarme». Antonia revela que en cada paliza que le propinaba, su ex le pedía «perdón» en cartas que ha denominado como «las cartas de la vergüenza. Son terroríficas», asegura.

Este miércoles, por su parte, la revista 'Hola' publica en exclusiva las primeras declaraciones de la actual esposa del conde Lecquio. María Palacios ha roto su silencio para desmentir que su marido haya maltratado a la italiana. «Llevamos juntos una vida -26 años, concretamente- y jamás he vivido ningún ápice de violencia. Sus relaciones, aunque intensas, han sido todas muy cortas, pero yo le conozco de verdad y sé cómo», afirma.