Ántoni Daimiel se despide de la NBA: «Es el primer día del resto de mi vida» La mejor competición de baloncesto del mundo se verá en Dazn a partir de esta temporada y hasta 2027

Martes, 16 de septiembre 2025

Ántoni Daimiel dejará de ser la voz de la NBA en España después de treinta años... si no se remedia en las próximas semanas. El periodista ya se ha despedido de la audiencia ante la noticia de que la mejor competición de baloncesto del mundo desembarca en Dazn a partir de esta temporada y hasta 2027. «Mañana (por hoy martes) sentiré que es el primer día del resto de mi vida», ha escrito el popular narrador a través de un hilo en su perfil de la red social X.

La plataforma en streaming anunció ayer por la tarde que la NBA llega a su televisión tras toda una vida en Movistar. «Dazn emitirá una selección de encuentros de temporada regular, Playoffs, Finales de Conferencia, el NBA All-Star y las Finales de 2027 , además de resúmenes y contenido original. Toda la cobertura estará disponible en directo y a la carta con comentarios en español», dice el comunicado.

¿Y quién será el nuevo narrador de la NBA en España? Dazn por ahora no ha ofrecido más detalles, aunque, seguro, intentará tentar a Daimiel, que tiene contrato con Movistar. «No sé qué deparará el futuro. Miro hacia delante y a veces veo un valle y otras un acantilado», afirmó el comunicador.

haciendo eso en la misma empresa, muchísimo tiempo. No sé qué deparará el futuro. Miro hacia delante y a veces veo un valle y otras un acantilado. Pero hoy la gente que ha seguido más o menos esa trayectoria desde el otro lado de la pantalla me ha hecho sentir bien. 🙏 — Ántoni Daimiel (@ADaimiel) September 15, 2025

En su hilo de 'X', Daimiel deja claro que, por ahora, continuará en Movistar y se acuerda de su primer jefe, Alfredo Relaño: «Como sabéis se ha cumplido el presagio y no habrá NBA en Movistar+. Tomo prestada la frase de hace días del que fue mi primer jefe, Alfredo Relaño. Con baremos y matices muy diferentes al suyo porque no me han despedido y sigo con mi puesto de trabajo pero mañana sentiré que es el primer día del resto de mi vida. Han sido treinta años haciendo eso en la misma empresa, muchísimo tiempo».

Daimiel quiso agradecer a sus seguidores los mensajes de cariño recibidos. «Abrumado por todos los mensajes y llamadas recibidas, muy agradecido. Es reconfortante sentir el aprecio sobre todo de gente desconocida o de conocidos con los que hacía mucho que no hablaba. La gente que ha seguido más o menos esa trayectoria desde el otro lado de la pantalla me ha hecho sentir bien», zanjó.

Entre los mensajes recibidos había muchos que le pedían que fichase por Dazn. Daimiel, no lo descartó. No sería la primera vez que un narrador se mueve de Movistar a Dazn al cambiar de manos el producto. Sin ir más lejos, Antonio Lobato es el mejor ejemplo. La afición española lo vinculó siempre con la F1 y con Fernando Alonso. El periodista asturiano pasó por Telecinco, La Sexta, Antena 3 y Movistar hasta llegar a Dazn, donde se emiten las carreras desde 2021.

Dieciocho temporadas de mi vida han girado en torno a la NBA. Un sueño y un privilegio. El #dormiresdecobardes , una filosofía especial. Generación NBA, el mejor programa de baloncesto que se ha hecho en este país. Y no voy a decir nada sobre @ADaimiel porque no hace falta… — Iñaki Cano Martínez (@ICano14) September 15, 2025

Daimiel no es el único rostro de Movistar que se ha despedido de la NBA. También lo ha hecho Iñaki Cano, otro de los periodistas que estaba noche tras noche al pie del cañón. «Dieciocho temporadas de mi vida han girado en torno a la NBA. Un sueño y un privilegio. El #dormiresdecobardes , una filosofía especial. Generación NBA, el mejor programa de baloncesto que se ha hecho en este país», escribió ayer en su perfil de 'X'.

Cano también tuvo palabras para la audiencia: «Gracias a toda la gente que ha seguido la NBA estos años en Movistar. Trasnochadores respetables. Gracias a los que me han dado su cariño en persona. Y a los que me dan su 'cariño' en redes. Espero que tod@s sigan teniendo ojeras por culpa de la NBA».

