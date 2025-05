Annie Knight, modelo en Only Fans, hospitalizada tras mantener relaciones con 583 hombres La creadora australiana fue ingresada por una complicación de salud relacionada con la endometriosis, días después de completar un maratón sexual que ella misma organizó y documentó

Annie Knight, influencer australiana de 28 años y figura destacada en la plataforma OnlyFans, fue hospitalizada tras haber mantenido relaciones sexuales con 583 hombres en un solo día. El evento tuvo lugar el pasado 18 de mayo y formaba parte de un reto personal que ella misma planificó, promocionó y ejecutó. Días después, Knight sufrió un sangrado anómalo y dolores físicos que la obligaron a acudir al hospital, donde fue tratada por una afección preexistente: la endometriosis.

La noticia se hizo pública cuando la propia Annie publicó un vídeo desde la cama del hospital explicando lo sucedido. «Hospitalizada después de estar con 583 en un día. No estaba en mis planes para este 2025», escribió en sus redes sociales. En entrevistas posteriores, aclaró que el problema no fue el acto sexual en sí, sino el estrés físico y emocional acumulado, que podría haber desencadenado complicaciones hormonales.

Un evento planificado y multitudinario

Tal y como explicó en su momento la influencer, el encuentro sexual fue tanto un proyecto personal como profesional, que Knight llevó a cabo con una organización minuciosa. Su objetivo inicial era interactuar con 200 hombres, pero la convocatoria superó todas las expectativas: más de 2000 personas se ofrecieron como voluntarias, y finalmente participaron 583. La jornada se dividió en grupos, se documentó en vídeo y se desarrolló a lo largo de unas seis horas. Knight describió el proceso como «agotador, pero bien organizado», y aseguró haberse sentido bien durante y después del evento.

Sin embargo, el lunes siguiente empezó a notar síntomas preocupantes. A pesar de estar usando anticonceptivos hormonales, experimentó un sangrado intenso y prolongado, acompañado de dolor. En lugar de ignorarlo, decidió acudir al hospital. Allí, los médicos relacionaron el episodio con su endometriosis, una enfermedad ginecológica que ya le había sido diagnosticada anteriormente. La influencer explicó que el reto coincidió con la compra de su casa y otras presiones personales, lo que elevó sus niveles de cortisol y podría haber provocado un desequilibrio hormonal.

En sus propias palabras: «Mi cuerpo simplemente colapsó. El evento fue intenso, pero el problema fue todo lo que lo rodeaba: el estrés, la tensión, la falta de descanso. Y eso terminó agravando mi endometriosis. No era algo que esperaba, pero al menos ahora sé cómo actuar si vuelve a pasar».

Apoyo de su pareja

Durante todo este proceso, Annie contó con el apoyo constante de su pareja, Henry Brayshaw. La relación, que comenzó como una amistad hace años, se transformó en algo más a finales de 2024. En marzo de 2025 la pareja se comprometió; ya están planeando su boda para octubre de 2026.

Brayshaw no estuvo presente en el evento, pero la acompañó emocionalmente. «Me llamó por la mañana para desearme suerte, y por la noche hablamos. Estaba muy contento de que lo hubiera conseguido. Me ha apoyado desde el principio», contó Annie. Aunque muchas personas cuestionan su dinámica de pareja, ella explica que su relación es monógama, pero ambos entienden que su trabajo implica intimidad física con otras personas. «Él no se acuesta con nadie más. Lo mío forma parte de mi profesión. Eso lo tenemos muy claro los dos», aclaró.

La influencer también reveló que, al principio, había puesto como norma no besar a los participantes por respeto a Henry. Sin embargo, tras una conversación abierta con él, decidieron permitirlo siempre que fuese con consentimiento y dentro del contexto del evento. «Algunos chicos realmente querían besarme, y yo me sentí cómoda haciéndolo porque ya lo habíamos hablado antes», explicó.

Knight se encuentra actualmente en proceso de recuperación y ha afirmado que necesita unos días de reposo antes de retomar su rutina habitual. Según los médicos, el pronóstico es positivo. Ella misma ha declarado que tomará una semana de descanso, bajará el ritmo y se centrará en recuperar energía. «Voy a estar bien. No voy a dejar que esto me detenga», dijo.

