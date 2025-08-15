Anne Igartiburu regresa a su tierra y reparte amor en un conocido restaurante de Bakio La presentadora de 'DCorazón' ha pasado unos días en Bizkaia

Anne Igartiburu disfrutó ayer de una buena comida en 'La Baskula', el conocido restaurante de Bakio, regentado por un catalán y un bakiotarra, que es una mezcla entre bar de barrio, bistró modernito y terraza golfa. Un aspecto informal pero de cocina seria. Los trabajadores presumieron de su comensal VIP en las redes sociales con una foto de la presentadora de Elorrio.

«Hemos tenido el honor de recibir a Anne Igartiburu, que ha repartido amor en muchos hogares y hoy nos ha regalado un poquito del suyo», presumen los trabajadores de 'La Baskula' en su perfil de Instagram.

La visita de la presentadora de 'DCorazón' coincide con la marcha de uno de los trabajadores del restaurante. Se llama Javi y, según cuentan sus compañeros, «llevaba tiempo reclamando una foto suya» en el Instagram del restaurante.️ Ahora ya la ha conseguido... y junto a Anne Igartiburu. «Con esta despedida, Javi dice que ya se retira en la cima…», bromean desde 'La Baskula'.

La de Elorrio ha podido disfrutar de uno de los restaurantes más especiales de la zona. Su carta es muy variada. Los amantes de la carne pueden encontrar un kilo de txuletón de vaca de pasta con guarnición o la costilla lacada de ternera, entre otros platos. Si se prefiere pescado, además de la captura del día, el restaurante también ofrece un revuelto con migas de bacalao, pupo a feira, antxoas mariposa Matxitxako y berluza en tempura contxipis en su tinta. Además hay platos llegados «desde la huerta» y otros con guiño a la gastronomía catalana.

Y antes de darse un festín en 'La Baskula', Igartiburu se dio un paseo por la playa de Bakio aunque el tiempo no acompañó demasiado. Con muchas nubes en el horizonte, apenas había un grupo de surfistas en el arenal.