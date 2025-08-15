El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Anne Igartiburu regresa a su tierra y reparte amor en un conocido restaurante de Bakio

La presentadora de 'DCorazón' ha pasado unos días en Bizkaia

A.M.

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:07

Anne Igartiburu disfrutó ayer de una buena comida en 'La Baskula', el conocido restaurante de Bakio, regentado por un catalán y un bakiotarra, que es una mezcla entre bar de barrio, bistró modernito y terraza golfa. Un aspecto informal pero de cocina seria. Los trabajadores presumieron de su comensal VIP en las redes sociales con una foto de la presentadora de Elorrio.

«Hemos tenido el honor de recibir a Anne Igartiburu, que ha repartido amor en muchos hogares y hoy nos ha regalado un poquito del suyo», presumen los trabajadores de 'La Baskula' en su perfil de Instagram.

La visita de la presentadora de 'DCorazón' coincide con la marcha de uno de los trabajadores del restaurante. Se llama Javi y, según cuentan sus compañeros, «llevaba tiempo reclamando una foto suya» en el Instagram del restaurante.️ Ahora ya la ha conseguido... y junto a Anne Igartiburu. «Con esta despedida, Javi dice que ya se retira en la cima…», bromean desde 'La Baskula'.

La de Elorrio ha podido disfrutar de uno de los restaurantes más especiales de la zona. Su carta es muy variada. Los amantes de la carne pueden encontrar un kilo de txuletón de vaca de pasta con guarnición o la costilla lacada de ternera, entre otros platos. Si se prefiere pescado, además de la captura del día, el restaurante también ofrece un revuelto con migas de bacalao, pupo a feira, antxoas mariposa Matxitxako y berluza en tempura contxipis en su tinta. Además hay platos llegados «desde la huerta» y otros con guiño a la gastronomía catalana.

Y antes de darse un festín en 'La Baskula', Igartiburu se dio un paseo por la playa de Bakio aunque el tiempo no acompañó demasiado. Con muchas nubes en el horizonte, apenas había un grupo de surfistas en el arenal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  2. 2

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  3. 3 Bizkaia, en alerta roja por temperaturas extremas
  4. 4 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»
  5. 5 Iñigo Pérez carga contra el negocio del fútbol: «Cobramos salarios indecentes y seguimos en la rueda»
  6. 6 La Real Sociedad elimina de su camiseta un león, la imagen de su nuevo patrocinador principal
  7. 7

    El «penoso estado» del puerto deportivo de Getxo: «Lleno de suciedad y ratas»
  8. 8

    Las algas de Noja se extienden por las playas de Cantabria
  9. 9

    Bilbao pide extremar la precaución: «Los amigos de lo ajeno hacen su agosto en Aste Nagusia»
  10. 10

    Al-Nassr no lleva a Laporte a la Supercopa a Hong Kong, lo que le acerca más al Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Anne Igartiburu regresa a su tierra y reparte amor en un conocido restaurante de Bakio

Anne Igartiburu regresa a su tierra y reparte amor en un conocido restaurante de Bakio