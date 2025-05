Las anécdotas de Emilia sobre el escenario en 'El Hormiguero': «Fue terrible. Se hizo viral»

Joseba Fiestras Lunes, 26 de mayo 2025, 23:32 Comenta Compartir

Con una voz que mezcla dulzura y fuerza, una estética cuidada al detalle y letras que conectan con toda una generación, Emilia Mernes se ha convertido en una de las figuras más potentes del pop urbano latino. Desde sus inicios como parte de Rombai hasta su consolidación como solista, la cantante ha demostrado que el talento, la disciplina y el carisma pueden convertir a una chica de Nogoyá en un ícono internacional. 'El Hormiguero' arrancaba la semana con la visita de la artista argentina, que presentaba su último tema, 'Blackout', en el que cuenta con la colaboración de Nicki Nicole y Tini. «Somos amigas desde hace tiempo. Y trabajar con amigas es mucho más fácil. Manejamos la sinceridad, tenemos un grupo que se llama 'Las chicas súper poderosas' en el que nos decimos todas las verdades», desvelaba.

«Hace un tiempo, estaba en uno de los primeros shows aquí, en España, y terminaba con una pose después de una coreografía y ahí tenía que pasar un 'blackout', irse todo a negro para finalizar bien. Y se olvidaron de apagarlo. Y grité «blackout, la concha de la Lola». Y se escuchó por todos los lados», recordaba la intérprete entre risas, aludiendo así al título de su última propuesta musical. «Fue terrible. Se hizo viral», indicaba, precisando que la canción que acaba de estrenar no tiene nada que ver con aquello.

Emilia planea hacer una gira por España este verano con trece conciertos en diferentes ciudades. «Lo peor de todo es que yo estoy pendiente de casi todo y soy muy exigente en ese sentido. Me gusta estar en los detalles. Tengo un equipo increíble y, por lo general, siempre salen bien las cosas, pero a veces pasan cosas. Otra vez, yo giraba con una estrella llena de espejos y brillos. Y tenía que cerrarse y se terminaba el show. Se apagaban las luces y yo tenía que irme por el costado. Y cuando iba caminando, se vuelven a encender las luces. Y me tiré al suelo. No se puede perder la magia», afirmaba.

«Hice pis en un vaso»

Sus recitales suelen durar unas dos horas. «Trato de mantenerme muy hidratada y, otra vez, me entraron ganas de hacer pis justo antes de salir al escenario. Y estaba muy lejos del baño, no podía irme. Así que hice pis en un vaso. Y tenía que apuntar, era raro», revelaba provocando carcajadas.

Pablo Motos apuntó que, antes de iniciar sus espectáculos, a su invitada le gusta escuchar la banda sonora de 'Rocky'. «Si, 'Eye of the tiger'. Me encanta, me mentaliza. 'Rocky' me ayudó a mentalizarme y a la preparación física. Yo no entrenaba antes, y sus películas me ayudaron a engancharme con el entrenamiento. Ahora me apasiona», declaraba.

Emilia se ha convertido en una estrella internacional y en su equipo también trabaja su madre. «Ella no va a dejar de mandar nunca porque es mi madre y hay que hacerle caso a la jefa. Y me encanta compartir esto con ella porque siento que me cuida como nadie más lo haría. Confío mucho en su trabajo y en su criterio», comentaba la compositora.