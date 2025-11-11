Andy sobre la pelea con Lucas: «Hubo objetos voladores identificados» «Era su empresa la que lo facturaba todo y tenía que confiar en su palabra», dijo sobre la gestión del dinero

Andy Morales, la mitad del dúo Andy y Lucas, ha visitado este lunes 'El Hormiguero' para presentar su primer trabajo en solitario, 'Solo'. Sin embargo, la música quedó en segundo plano cuando el artista andaluz abordó las tensiones con su antiguo compañero. «Me suena raro decir solo Andy», admitió con cierta melancolía, antes de reconocer que «la peor etapa ha sido estos últimos tiempos, desde que tuvimos la pelea de verdad en mayo». Una pelea que habían desmentido en varias ocasiones. «Nos dijimos de todo. Dicen, presuntamente, que me tiró una botella. Hubo objetos voladores identificados», recordó intentando poner una nota de humor.

Pese a ello, quiso dejar claro que no hubo agresión física: «Acabé en el hospital, pero no fue porque él me agrediera, días antes me había hecho daño jugando al fútbol. Le vi venir hacia mí y en ese momento nos separaron y en ese encontronazo quise tirar para adelante y me acabé de romper», aseguró.

Sobre la ruptura profesional, confesó sentirse desplazado en los últimos años del grupo: «Cuando empecé yo participaba en todo lo musical y fui perdiendo protagonismo, hasta que desaparecí y mi vida es la música. Y cuando desapareció lo musical yo iba por dinero. Yo me metía en el estudio y a la otra parte no le gustaba como montaba los temas y por no tener discusión eso se fue al garete».

Andy también insinuó posibles irregularidades en la gestión económica explicando que, «cuando nosotros salimos de Sony él se hizo cargo de todo y yo no veía las cuentas. Él tenía su SL (Sociedad Limitada) y yo, la mía, pero tuve que cerrar la mía y era su empresa la que lo facturaba todo y tenía que confiar en su palabra», señaló. «Nunca he recibido nada de las escuchas de Spotify ni de Youtube. De Sony a día de hoy me caen royalties, pero en todo».

El cantante contó que durante los últimos meses estaba «amargado» y que no habla con el que ha sido su compañero durante décadas desde mayo, «son terceras personas las que me informan de todo». Sobre su nuevo single, 'Marioneta', descartó que sea un 'shakirazo' e insistió que se trata de un desamor, aunque no parece haber convencido a nadie.

