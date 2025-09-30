Andy y Lucas suspenden otro concierto, el tercero en menos de un mes El dúo gaditano no actuará este domingo 5 de octubre en Coruña debido a «problemas de producción»

Marina León Martes, 30 de septiembre 2025, 17:27

El dúo Andy y Lucas anuncia la cancelación de un nuevo concierto. Se trata del show que los gaditanos tenían pensado ofrecer el próximo domingo 5 de octubre en el Palacio de la Ópera de Coruña. Así lo han confirmado los promotores del evento alegando «problemas de producción» sin ofrecer ningún detalle más sobre lo sucedido. Los afectados han recibido un email en el que se asegura que en las próximas horas se procederá al reembolso del importe de la entrada.

Esta suspensión se suma a otras dos más en el mes de septiembre. La anterior, el concierto en el Palacio Euskalduna del 28 de septiembre. El grupo achacó los motivos a «problemas logísticos relacionados con la producción técnica». No obstante, según ha podido saber este periódico, la venta de las entradas iba a un ritmo muy lento y la mayoría seguían disponibles.

Previamente, el concierto que iba a tener lugar en el Kursaal de San Sebastián el sábado 6 de septiembre también fue también cancelado. La organización aclaró en su momento que la medida no estuvo relacionada con problemas de salud de los artistas, sino que alegó otras razones sin detallar. También entonces no se habían vendido muchas entradas antes de la cancelación, si bien no hay cifras oficiales.

Paralelamente a estas cancelaciones, han surgido rumores que apuntan a un distanciamiento y momentos de tensión entre Andy y Lucas, con versiones que apuntan a que «no se hablan», lo que ha alimentado las especulaciones -no hay nada confirmado- sobre si los problemas logísticos podrían tener detrás discrepancias entre los integrantes del dúo. Andy y Lucas anunciaron su separación en noviembre de 2023 por una cardiopatía isquémica de Lucas que le impidió, dijeron, continuar al ritmo exigido. Desde entonces, han realizado la gira de despedida 'Nuestros últimos acordes', una extensa serie de conciertos. El broche de oro será en el Palacio Vistalegre de Madrid donde los cantantes cerrará su gira con un gran espectáculo el 10 de octubre.