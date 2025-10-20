Andy desmiente que existiera cualquier tipo de agresión por parte de Lucas: «No nos peleamos»

Marina León Lunes, 20 de octubre 2025, 07:53 Comenta Compartir

El adiós oficial de Andy y Lucas sigue dando que hablar. Hace unos días salió a la luz una supuesta discusión subida de tono que tuvo lugar el pasado mes de mayo en un concierto en Mérida. En aquel momento, los dos desmintieron públicamente una posible agresión. Sin embargo, la periodista Arabella Otero contó en el programa 'Fiesta', de Telecinco, que tras una conversación de varias horas con Andy, este relató que sí hubo discusión. Lucas «se volvió loco» y le provocó una lesión de cierta gravedad cerca al abductor.

Sin embargo, unas horas después y tras el revuelo generado por estas informaciones, Andy desmentía la información con un comunicado en redes que borró a los pocos minutos. Según comparten en 'D Corazón', el cantante afirmó que Lucas nunca le había tocado. Ante la confusión generada, Javi Hoyos se puso en contacto con el artista gaditano.

«No existió agresión. Esas heridas me las hice yo jugando al fútbol. No es cierto que yo haya dicho que hubo agresión. Lucas no me tocó. Yo tenía una lesión de hacer deporte y me terminé de lesionar ese día. Pero, no nos pegamos. Tengo a la familia asustada», trasladó el periodista. «No nos pegamos y no hubo agresión por parte de Lucas hacia mí», añadió tajante Andy.

La separación de Andy y Lucas puso punto final a más de dos décadas de trayectoria musical conjunta. Desde el inicio de la ronda de conciertos, los rumores sobre las diferencias personales o profesionales entre los dos fueron constantes. La gira 'Nuestros últimos acordes' cerró el pasado 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid.

