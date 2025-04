El nuevo susto de Anabel Pantoja: «Si hubiera dejado pasar más tiempo...»

Marina León Miércoles, 23 de abril 2025, 14:03 Comenta Compartir

Anabel Pantoja ha hecho saltar todas las alarmas este miércoles al compartir en sus redes sociales una imagen desde el hospital. Antes de que comenzase a circular cualquier tipo de rumor, ha contado ella misma qué es lo que le ha sucedido. «Hoy me han intervenido quirúrgicamente, pero nada grave», ha indicado en sus historias de Instagram. «Os quiero contar qué me ha pasado para que podáis evitarlo», ha añadido la influencer, que ha disfrutado de la Semana Santa en Sevilla y Córdoba junto a su pareja David Rodríguez.

«Todo viene del día que di a luz a Alma», cuenta. Según explica, se quitó los pendientes que llevaba puestos y después se le olvidó volver a ponérselos. «A los dos días tenía los agujeros cerrados». El problema llegó cuando intentó ponérselos de nuevo. «Se me formó esto», cuenta y publica un video en el que se aprecian una serie de bultos en el lóbulo. «Pensaba que eran granos infectados. Cuando el médico lo ha visto me ha dicho que se llama quiste de inclusión térmica», apunta. «En un ambulatorio no me lo hacían y he tenido que buscar un médico estético para que después quede bien».

Tras media hora de intervención, Anabel asegura que se encuentra «fenomenal». Por otro lado, ha contado que el médico le ha asegurado que «si hubiera dejado pasar más tiempo y tardado más en intervenirme, la cosa se hubiese puesto peor», cuenta y les pide a sus seguidores que tengan «mucho cuidado con estas cosas». También explica que, tras el nacimiento de su niña hace cinco meses «he dejado de lado este tema porque he priorizado otras cosas. Al final, lo importante es la eficacia y rapidez de los profesionales», concluye.

