Anabel Pantoja: brazo escoyolado, baile, insulto y peineta

Anabel Pantoja tiene para todos. Para los que le desean el bien y para los que no le desean tanto bien. La sobrina de Isabel Pantoja se ha quedado bien a gusto en su última publicación en Instagram.

La sevillana sufrió una aparatosa caída que le ha provocado una lesión en un brazo, lo que ha obligado a que se lo escayolen desde la mano hasta casi el hombro. «El viernes sufrí una caída asquerosa. Donde me lastimé y jodí bien… se me dobló el pie y se me salió el codo, literal», ha escrito Anabel.

Pero, a pesar del probable dolor que ha sufrido, no pierde su sentido del humor ni las ganas de enviar mensajes directos a sus amigos y enemigos. Anabel ha colgado un vídeo en el que hace un baile para mostrar su brazo escayolado. Con un mensaje muy directo: «A las personas que me desearon el mal, aquí sigo sobreviviendo a todos los golpes. Gilipollas», y finalizaba con una peineta bien clarita.

La prima de Kiko Rivera ha explicado que la caída fue «un momento horrible y angustioso, de dolor y desesperación». Pero la influencer también ha tenido palabras de agradecimiento para aquellas personas que siempre le apoyan. «Tenía a los mejores amigos a mi lado para no dejarme ni un minuto sola. Todos saben quiénes son y solo puedo daros las GRACIAS por no soltarme desde entonces», escribía para finalizar.

