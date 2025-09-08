Ana Rosa vuelve más dura que nunca contra Sánchez: «El Gobierno retoma una legislatura consumida como el rostro del presidente» La presentadora inicia un nuevo curso televisivo con el objetivo de recuperar el liderazgo de las mañanas

A.M. Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:34 Comenta Compartir

Ana Rosa Quintana ha retomado este lunes su puesto al frente del programa que lleva su nombre. 'El programa de AR' ha arrancado sus emisiones con el difícil objetivo de recuperar el liderazgo perdido en las mañanas. Ya no son el ojito derecho de la audiencia o, al menos, ese puesto de honor lo comparten ahora varios programas de actualidad. Aun así, la receta para reconquistar al espectador perdido pasar por seguir atizando al Gobierno de Pedro Sánchez. Esta mañana, la veterana presentadora ha comenzado con su tradicional editorial y ha lamentado que el presidente del Gobierno haya rechazado una entrevista en el programa. Aunque la crítica no ha quedado ahí, ya que segundos después, se ha metido con su aspecto físico: «El Gobierno retoma una legislatura consumida como el rostro del presidente».

«Muy buenos días. Lo primero hay que decir que Alcaraz vuelve a ser número 1 tras ganar el US Open... y otra noticia; 8 de septiembre 9:01 horas de la mañana... Pedro Sánchez sigue en Moncloa», comenzaba diciendo la periodista antes de hacer un análisis del inicio del curso político y judicial.

Sánchez, como era de esperar, acaparó todas las críticas. «Pensaba que iba a volver relajado, porque solo ha salido del palacio de la mareta para pasar unos minutos en las cenizas de la España quemada y asegurar en TVE que le encanta conceder entrevistas... tras 14 meses sin conceder ni una sola entrevista», afirmaba Ana Rosa con una media sonrisa en el rostro. «Pensé que iba a venir, la verdad, descansado, porque estaba tranquilo, rodeado de 40 escoltas, con el litoral cerrado, rodeado de su familia...», decía, justo después, para recordar sus vacaciones en Canarias. «Pero no hay paz para los cansados».

Ana Rosa Quintana vuelve igual de miserable que se fue, vuelve metaforeando con el aspecto físico de Pedro Sánchez, repito, Ana Rosa hablando del aspecto físico de los demás, el chiste se cuenta solo. Por cierto, no emite la declaración del Presidente al que acusa de ser puntual. pic.twitter.com/mLtnBlFEYd — DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️‍🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) September 8, 2025

Ana Rosa aprovechó la cara delgada de Sánchez, que ha dado mucho que hablar en las redes sociales, como hilo común para lanzar todos sus ataques: «El lustroso aspecto de Sánchez formaba parte de un cuento en el que ha pasado de mirarse en el espejo de Blancanieves a reflejar una realidad demacrada»; «si la cara es el espejo de la legislatura, Sánchez ha vendido su alma a Puigdemont»; o... «Narciso murió tras enamorarse de su reflejo pero el cuento de la belleza ha dado paso al de la desesperación. Espejito, ¿quién es el más resiliente? Tú, ya, no, Pedro».

El «chiste» del fiscal general

La presentadora lamentó que Salvador Illa se reuniese en persona «con el fugado de Waterloo» y además «rindiéndole pleitesía». También le recordó a Sánchez que «ha quedado atrapado en un lugar de las maravillas en el que somos la locomotora de Europa... pero cuyos trenes van a llegar tarde durante casi tres años». Y, por último, criticó la presencia del fiscal general en la apertura del curso judicial: «Para que funcione el Estado de Derecho tiene que haber Estado. La apertura del curso judicial viene marcado por una bronca del Ejecutivo que ha querido reírse de la Justicia inaugurando el curso con un fiscal general procesado, que va a sentarse en el banquillo, en un año judicial que él mismo inaugura». «El chiste no ha hecho gracia a los profesionales de la judicatura pero como decía Gila, si no saben aguantar una broma márchense de los pueblos», sentenció.

El siguiente dardo fue por la refinanciación de la deuda pública catalana: «Los Presupuestos son como un vampiro; unas cuentas que nos chupan la sangre para hacer una quita a Cataluña». Y el siguiente, y último, llegó por los casos de corrupción que han salpicado al Gobierno en el último año: «Sus socios se han convertido en un espejismo y la corrupción se sienta en su mesa. Por mucho menos llamó indecente a Rajoy pero dice que le insultan... y faltando el respeto a millones de españoles dice que no convoca elecciones porque las perdería».

Pero la editorial llegaba a su fin antes de tiempo. Ana Rosa conocía que Pedro Sánchez tenía prevista a esa hora una rueda de prensa para explicar «nueve acciones para detener el genocidio en Gaza». Y el programa conectó en directo con Moncloa. La presentadora se mostró sorprendida por la puntualidad de presidente: «Sánchez hoy es la primera vez que empieza a su hora. Normalmente cita a las 9 y empieza mucho más tarde...». Antes de conectar definitivamente con la comparecencia desde Moncloa, Ana Rosa cerró su primera editorial tras las vacaciones con un mensaje contundente: «Menos pataletas y más papeletas».