Ana Rosa Quintana admite que 'La familia de la tele' era una competencia que le preocupaba

A falta del anuncio oficial de la cancelación de 'La familia de la tele', la noticia ha provocado reacciones en el mundo televisivo, entre ellas, la de Ana Rosa Quintana, quien ha mostrado su tristeza por el desenlace del proyecto. «Me da pena por la gente que trabaja en el programa, que han sido compañeros míos, por los redactores y por toda la gente», ha afirmado la presentadora madrileña.

El magacín de las tardes conducido por María Patiño, Aitor Albizúa e Inés Hernand, dejará de emitirse apenas un mes después de su estreno. El motivo son sus discretos datos de audiencia, con registros que han llegado al 5,4 % de cuota y apenas 450.000 espectadores, situándose por detrás incluso de 'Saber y Ganar' y los documentales de La 2.

Quintana, que regresó el pasado febrero a las mañanas tras el fin de 'Sálvame', ha desvelado que la situación le ha tomado por sorpresa. «Yo no tenía ninguna idea preconcebida de qué iba a pasar». Incluso ha confesado, en declaraciones a El Televisero, que su equipo consideraba a este magacín como una competencia «Nos preocupaba, porque son gente de mucho talento», ha señalado. En su opinión, el formato no encontró su sitio en la televisión pública. «Muchas veces hay cadenas que tienen una historia y un público determinado… A lo mejor para ellos su sitio era más en Mediaset y no en La 1».

Aunque la fecha de su última emisión aún no ha sido confirmada, todo apunta a que su adiós podría coincidir con el arranque del Tour de Francia, el próximo 5 de julio. Con esta cancelación, RTVE cerraría una apuesta que pretendía ocupar el hueco emocional dejado por 'Sálvame', pero que no logró conectar con los espectadores.