Ana Rosa, más dura que nunca con Sánchez y su Gobierno: «Son unos sinvergüenzas, llevan robándonos 11 años»

A. Mateos Viernes, 13 de junio 2025, 11:23 | Actualizado 12:04h.

El editorial de Ana Rosa Quintana esta mañana tras conocerse el demoledor informe de la UCO sobre el ya exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido uno de los más críticos que se recuerdan en su programa. Y eso que la presentadora nunca se corta a la hora de repartir palos a Pedro Sánchez y sus socios.

🔴URGENTE| Ana Rosa ESTALLA contra Sánchez: “Son unos sinvergüenzas. Llevan robándonos 11 años mientras hablaban de bulos, de fango y de regeneración. 11 años de corrupción, de cloacas, pucherazos, fontaneros, de comisiones, prostitutas, cohecho prevaricación y nepotismo…”… pic.twitter.com/NflQi3I7rl — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) June 13, 2025

La comunicadora ha arrancado esta mañana 'El programa de AR' con un contundente «buenos días» y un «son unos sinvergüenzas, llevan robándonos 11 años mientras hablan de bulos y fango». Así para empezar. Después ha pasado a enumerar lo que ella considera «once años de corrupción» mencionando las palabras «cloacas, pucherazos, fontaneros, comisiones ilegales, prostitutas, cohecho, prevaricación y nepotismo».

Quintana ha hecho entonces un repaso cronológico de lo ocurrido ayer, cuando se dieron a conocer las grabaciones que implicaban a Santos Cerdán en el 'caso Koldo' y la posterior dimisión del número tres del PSOE, una de las personas de máxima confianza del presidente Sánchez. «El presidente da carpetazo al informe de la Guardia Civil con un 'todo esto no tiene nada que ver conmigo'. Resulta que ir montado en un Peugeot recorriendo España con una organización criminal no tiene nada que ver con el presidente, como si Sánchez fuese el pasajero de un bla, bla car en el que coincidió por casualidad con tres chorizos que lo llevaron por casualidad hasta La Moncloa», ha protestado, mientras lamentaba que no haya consecuencias: «Ni elecciones anticipadas, ni dimisión».

A la veterana presentadora de Telecinco tampoco le ha gustado la auditoría externa sobre las cuentas del PSOE que anunció ayer Sánchez ni su forma de comparecer ante los periodistas. «44 días y 500 páginas ha tardado Sánchez en dar la cara. Y lo ha hecho apareciendo maquillado por un tanatopráctor para dar un discurso disfrazado de plañidera al borde de unas lágrimas que no le salen porque se estaba riendo de nosotros», ha recalcado.

Antes de finiquitar su editorial, Ana Rosa ha acusado a Sánchez de «victimismo impostado» y ha bromeado sobre si se tomará de nuevo «cinco días de reflexión», recordando lo sucedido hace un año tras conocerse las investigaciones judiciales a su mujer y su hermano. «Nadie en la historia había perdido dos manos derechas. ¿Quién será ahora la mano que mece la cuna para amañar primarias o negociar legislaturas con fugados en Waterloo o con Bildu?», se ha preguntado Ana Rosa, que hoy tenía para todos: «¿Y qué decir de sus socios? Tampoco tienen vergüenza. Cuanto más débil está Sánchez más tajada sacan. Como buen aizkolari, Koldo es un hacha cortando cabezas con sus grabaciones».

Ana Rosa no podía cerrar sin mencionar a Zapatero: «Sánchez dijo: 'de la A de Ayuso a la Z de Zaplana todos tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario' -recordando los casos de corrupción del PP-. Presidente, veremos que es lo que pasa, desde la A de Ábalos hasta la Z de Zapatero».