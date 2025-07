Ana Peleteiro comparte su proceso de aborto espontáneo: «No es una regla, es muy duro»

G. Cuesta Sábado, 26 de julio 2025, 10:56 Comenta Compartir

Ana Peleteiro anunciaba el pasado jueves que había perdido a su bebé a las 7 semanas de embarazo. La atleta gallega adelantaba entonces a sus seguidores que se mantendría una temporada apartada de las redes para digerir «uno de los momentos más agridulces» de su vida. Sin embargo, la medallista olímpica se ha visto con fuerzas y se ha mostrado muy activa. Hasta el punto de dar un paso adelante este domingo para explicar el proceso de aborto espontáneo que ha tenido que pasar después de que su ginecóloga le diese la triste noticia de que «no había latido a pesar de un crecimiento normal» del embrión.

La saltadora comenzó su vídeo en Instagram lanzando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores. «Estoy muy tranquila y en paz. A mucha gente le extraña verme entera, pero he trabajado el proceso de duelo en terapia hace años por la perdida de mi abuela y empecé a entender la perdida con otra filosofía», explicaba. La deportista también reconocía que la mentalidad de su pareja y entrenador, Benjamin Compaoré, se contagia por su manera de «entender la vida y el final de la misma».

«Tener que dar luz a tu hijo fallecido tan pequeñito es algo durísimo. Lo vivimos de una forma bonita, unidos en casa, con la suerte de no tener que quedar ingresada. Ha ido todo muy bien he podido terminar el proceso del aborto muy rápido», continuaba Peleteiro, quien agradeció a su ginecóloga, Raquel Carracedo, el acompañamiento «en todo momento». «Nos explicó en qué consistía la medicación, los escenarios y fases que se podían dar... Lo que tarde depende de cada mujer, desde unas horas hasta incluso tener que repetir. También si no funciona puede acabar teniendo que hacerse un lavado. Por suerte, salió bien. Me siento agradecida».

La medallista de bronce en Tokio insistió en que «no es una regla, es un parto y es muy duro». «Hace dos días estuve muy mal, te sientes sola. Creo que por el desconocimiento. Había oído hablar de abortos, pero nunca del proceso y la medicación. Y quiero compartir esta experiencia porque creo que es muy necesaria, me hubiera encantado encontrar una chica contando esto», se justifica. Peleteiro señala que «una de cada cuatro mujeres» sufre en algún momento un aborto. «Es un porcentaje altísimo, pero la mayoría lo vive en pleno silencio. Por eso no se suele contar antes semana 12». Es algo tan duro y te sientes tan culpable... no se exterioriza para que duela un poquito menos. Y es lícito, pero estoy entera y quería compartirlo«, zanjaba.

La deportista gallega había hecho público hace unas pocas semanas que se había quedado embarazada por segunda vez. Sin embargo, esta semana ha desvelado que lo había perdido. «Hoy (por este jueves) hemos tenido que pasar por uno de los momentos más agridulces de nuestra vida, pero lo afrontamos fuertes y más unidos que nunca». Fue el pasado domingo 6 de julio cuando la atleta confirmaba a que volvía a estar embarazada «cuando menos nos lo esperábamos». A pesar de llevar tan solo unas pocas semanas en cinta, decidió contarlo. Su tripa delataba su estado, a lo que se sumaba su ausencia en las últimas competiciones. Y prefirió ser ella misma la que diese la noticia.

Peleteiro explicaba entonces que haría un parón deportivo y renunciaba al mundial de Tokio en septiembre por el que era su segundo embarazo. La medallista olímpica dio a luz a su primera hija el 20 de diciembre de 2022 fruto de su relación con Campaoré. La atleta gallega, medalla de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio y actual campeona europea en pista cubierta, afrontó entonces una vuelta al tartán difícil tras el exigencia física que supone gestar a un bebé. Catorce meses después de dar a luz volvió a competir en la élite. Su primera medalla tras esa primera maternidad la logró en el Mundial de pista cubierta de Glasgow, donde terminó tercera posición.

