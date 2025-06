Ana Obregón, sobre la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual: «Hay algo importante detrás»

B. V. Viernes, 6 de junio 2025, 09:22 | Actualizado 10:04h. Comenta Compartir

La denuncia por agresión sexual presentada por Paloma Lago contra el conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, no para de acaparar titulares. Los programas de televisión abordan el tema, aunque de momento la modelo y expresentadora no se ha pronunciado. Una persona que conoce muy bien a Lago es Ana Obregón, que fue su cuñada durante años. Su hermano, Javier García Obregón, se divorció de ella hace 25 años. Un tiempo durante el que ambas mujeres mantuvieron «una relación bastante estrecha» de la que Obregón ha hablado en el programa en 'Y Ahora Sonsoles'.

A raíz de las informaciones sobre la presunta agresión, Obregón ha tratado de ponerse en contacto con Lago, pero no ha podido ya que parece tener el teléfono apagado. «Seguramente necesitará alejarse un poco de los medios y estar tranquila», argumentó. No obstante, la actriz abordó tema de la denuncia. «Si Paloma sigue adelante con esta denuncia, en este momento, es porque hay algo importante detrás», dijo.

Lago acudió al plató de 'Fiesta' en febrero. Durante la entrevista le hicieron varias preguntas que la modelo esquivó. Un aspecto que molestó a la presentadora, Emma García, que se levantó y cortó el espacio. «Te voy a ser sincera, esperaba una entrevista con ganas y me has decepcionado», le espetó a Lago. «Mira, hija, de verdad, eres una irrespetuosa. Cariño, de verdad... Es muy fuerte esto. Nos vamos, volvemos enseguida. Hasta ahora», dijo.

El miércoles, el presunto agresor presentó su dimisión, después de que le notificaran que está investigado por una presunta agresión sexual. El conselleiro se declaró «absolutamente inocente». Alfonso Villares dejó el cargo para defenderse sin condición de aforado y comparecer ante la Justicia «como cualquier otro ciudadano». El caso está admitido a trámite y hay una investigación judicial abierta por un supuesto delito contra la libertad sexual. Una vez que el político ha perdido sus privilegios, el caso se devolverá al juzgado de Ferrol donde se formalizó la denuncia.