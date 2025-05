Ana Obregón en el quinto aniversario de la muerte de su hijo Álex Lequio: «Tu hija es idéntica a ti y me ha devuelto la vida»

Leire Moro Martes, 13 de mayo 2025, 19:02 | Actualizado 19:11h. Comenta Compartir

El 13 de mayo es una fecha difícil en el calendario personal de Ana Obregón. Ese día, hace cinco años, falleció su hijo Álex Lequio a los 27 años tras dos años de tratamiento contra el cáncer. Coincidiendo con este aniversario, la actriz y presentadora ha publicado una carta en su cuenta de Instagram en la que recuerda a su hijo y repasa algunos de los aspectos que han marcado su vida desde entonces.

«Hoy hace cinco años que mi corazón dejó de latir con el tuyo», comienza el mensaje. En la carta, Obregón expresa el impacto que tuvo su pérdida, recuerda los últimos momentos junto a él y lanza preguntas retóricas sobre el vínculo que los unía: «¿Sabes que el primer día de tu vida fue el primero de la mía? ¿Y que el último día de tu vida fue también el último de la mía?».

La actriz también hace referencia a su nieta Anita, nacida en marzo de 2023 en Estados Unidos mediante gestación subrogada. En el texto, asegura que el nacimiento de la niña fue un deseo de su hijo y que su presencia ha supuesto un cambio en su día a día. «Tu hija con su sonrisa, ternura y travesuras, es idéntica a ti y me ha devuelto de alguna manera la vida», escribe.

Obregón menciona también la actividad de la Fundación Aless Lequio, que ella misma puso en marcha en verano de 2022 con el objetivo de financiar proyectos de investigación contra el cáncer. En la carta señala que esa labor continúa: «Tu Fundación sigue financiando ensayos […] para salvar vidas».

En estos cinco años, Ana Obregón ha abordado públicamente el proceso de duelo, primero con apariciones en televisión, y después con el lanzamiento del libro 'El chico de las musarañas', donde narra la enfermedad de su hijo y recopila textos escritos por él. La obra también recoge los últimos días del joven en un hospital de Barcelona.

Actualmente, la actriz mantiene una presencia activa en redes sociales, centrada en el recuerdo de su hijo y en el crecimiento de Anita, con quien comparte habitualmente imágenes. En varias entrevistas recientes ha hablado del reto que supone explicarle algún día su historia. «Soy su abuela, su madre en funciones. Algún día le explicaré todo. Ahora no puedo», reconocía en una de ellas.

Carta completa de Ana Obregón a su hijo Álex Lequio

Mi amado hijo:

Hoy hace cinco años que me quedé abrazada a ti cuando dios decidió que te fueras al cielo.

Hoy hace cinco años que mi corazón dejó de latir con el tuyo.

Sabes que el primer día de tu vida fue el primero de la mía?

Y que el último día de tu vida fue también el último de la mía?

Desde que duermes en el infinito, el dolor insoportable de tu ausencia cada día va a más.

No sufras cuando critican a tu mamá por haber cumplido tu último deseo de traer a tu hija al mundo, a mí no me duele porque tú me enseñaste el coraje y la valentía con tu ejemplo en esa lucha cruel contra el maldito cáncer.

Ojalá sientas la paz de saber que tu hija tiene todo el amor que me hubiera gustado darte, de saber que tu Fundacion sigue financiando ensayos para la investigación del cáncer y aportando ese granito de arena para salvar vidas.

Tu hija con su sonrisa , ternura y travesuras, es idéntica a ti y me ha devuelto de alguna manera la vida.

Esta noche, como cada noche , nos fundiremos en un abrazo eterno cuando Anita y el mundo duerman.

SIEMPRE JUNTOS, amor de mi vida.

Tu mamá y tu hija Anita.