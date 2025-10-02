Ana Mena sorprende con una foto desnuda en Instagram y un importante anuncio
La cantante malagueña ha reflexionado sobre su éxito y ha confesado que necesita parar
S. O.
Jueves, 2 de octubre 2025, 12:44
Ana Mena ha sorprendido este jueves con una fotografía desnuda en su perfil de Instagram. La cantante malagueña ha compartido una imagen con una sugerente pose en la que aparece de perfil y sin ropa, acompañada de una carta en la que reflexiona sobre sus sentimientos y su trayectoria musical.
«He soñado toda mi vida con la música, con cantar, y he luchado por hacerme con un huequito en lo que más me apasiona desde que era una niña. En los últimos nueve años, he trabajado sin descanso, y no he parado de dejarme la vida en esto porque me encanta lo que hago. Con sus momentos maravillosos y sus épocas duras», comienza diciendo la artista.
La cantante, actual pareja de Óscar Casas, se ha sincerado con sus 14 millones de seguidores en Instagram y ha confesado que necesitaba parar. A sus 28 años, atraviesa por el mejor momento de su carrera y el último año ha sido especialmente importante para ella, pero el éxito a veces juega malas pasadas. Sin embargo, ha visto la necesidad de ponerle freno y descansar de cara a preparar su próximo álbum. «Aún no sé qué color tendrá ni cómo lo vamos a vestir, pero lo que sí sé es que va a ser más auténtico y más de verdad que nunca y que no veo la hora de que podáis conocerme más a través de todas las letras», ha señalado.
La intérprete de éxitos como 'A un paso de la luna' o 'Música ligera' asegura que ha vivido un «año agotador», lo que le ha pasado factura tanto a nivel físico como mental. «Y de repente, necesitaba respirar». «Tener tiempo para ver a mis padres, pasar semanas largas en casa, irme de viaje, escribir canciones sin presión ni prisas, encontrar lo que me gusta, probar, borrar, empezar otro tema, estar con amigos, tener vacaciones, tener vida de persona, volverme a enamorar... No sabéis cuánto lo necesitaba, me encontraba realmente agotado», ha escrito.