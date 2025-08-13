El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ana Mena. @anamenaoficial

Ana Mena y Melyssa Pinto, de vacaciones con los hermanos Casas

La familia está disfrutando de unos días de descanso en El Salvador

Joaquina Dueñas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:31

Un año más, como es tradición, los hermanos Casas —Mario, Sheila, Christian y Óscar— han hecho coincidir sus días de descanso para poder disfrutar en familia junto al benjamín de la casa, Daniel. El destino elegido para esta escapada veraniega ha sido El Salvador, hasta donde también han viajado las parejas de Mario y de Óscar, Melyssa Pinto y Ana Mena.

Los Casas y sus novias están en una de las playas más turísticas del departamento de La Libertad, en una zona muy conocida por los amantes del surf, uno de los deportes que practican los hermanos Casas. De hecho, ya hemos podido ver a Christian con la tabla en sus redes sociales. Y es que los jóvenes están dando buena cuenta de sus días de descanso en sus perfiles digitales. «Hoy he amanecido en un lugar que no tenía marcado en mi lista de deseos, y ha resultado ser precioso. Qué cosas de la vida, o el destino, que te llevan a un lugar donde sabes que vas a estar bien», ha escrito Melyssa, mientras que Sheila ya ha anunciado que «se vienen días de intensidad de stories», con una imagen de ella en biquini.

Mario y Melyssa comenzaron a salir el pasado marzo. Por su parte, Óscar y Ana Mena llevan juntos desde el rodaje de la película 'Ídolos', a finales de 2024. Las dos parejas están viviendo un magnífico momento, y muestra de ello es que las novias se hayan sumado a este plan familiar.

