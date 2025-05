¿Son amigas Melody y Lady Gaga?

Alain Mateos Martes, 27 de mayo 2025, 13:45 Comenta Compartir

Melody sorprendió a todos ayer cuando en plena rueda de prensa en TVE desveló el contenido de una supuesta llamada que había tenido con Lady Gaga tras Eurovisión. «No puedo decir todo lo que me ha dicho, porque si lo hago sube el pan», comenzaba diciendo la artista sevillana que además presumía de mote: «Me llama y me dice mi 'Gaguita', porque yo le digo 'Gaguita', '¿cómo estás?'».

La última llamada de Lady Gaga a Melody tras Eurovisión #LaFamilia26M pic.twitter.com/uvzIAyhcZJ — Diego. (@cabriadiego) May 26, 2025

Lo que muchos quizás desconocían es que Melody en los últimos meses ha 'hablado' en numerosas ocasiones con la famosa cantante. Así se lo hizo saber la sevillana a sus fans el día antes de cantar en Eurovisión o durante las PreParty celebradas en Londres, donde el reportero británico se quedó anonadado ante tal afirmación.

La realidad es que Melody no conoce a Lady Gaga y obviamente tampoco tiene su número de teléfono. Todo forma parte de una broma que comenzó en las redes sociales -dónde si no- y que la artista aprovechó para estirar el chicle con su particular toque de humor.

La actuación de anoche es el último show de la cantante, aunque su humor no caló muy hondo entre los responsables de RTVE. Mientras esta aludía a una supuesta llamada a Lady Gaga para criticar el sistema del televoto, las cámaras enfocaban a María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE. La cara de la responsable de la delegación española en Eurovisión era un auténtico poema y cuando trató de cortar el show de la sevillana, se produjo un primer momento de tensión entre ambas. «María se enfada, porque ella se enfada, y quiere que sea todo bonito pero en la vida todo bonito no puede ser. Porque en la vida hay espinas y hay rosas», soltó para más tarde añadir que «ha sido la tía que más ha luchado por mí y que no se enfade porque ella se pone muy flamenca».

El culmen de la actuación de Melody ante las cámaras llegó cuando aseguró que Lady Gaga escucha su música desde que era una niña. «El baile del gorila lo cantaba en Nueva York», contó sobre la americana que, según el relato de Melody, «estaba decepcionada» por el antepenúltimo puesto de su 'amiga' en Eurovisión: «Me dijo 'pásate los puntos por el choco... por el ñoco' y le dije... 'tú tranquila, que lo que tenemos que hacer es arte y música. Nos vemos en los escenarios'».

Por favor la narrativa Melody - MiLady (aka Lady Gaga) siendo lo mejor de toda la pretemporada 😂❤️



Melody llamando a LG todas las mañanas:



Melody: "Hello Lady.... Lady Gagaaaa"

Gaga: "Hello DIVA"



pls🤣#Eurovision pic.twitter.com/jYpxS3ctQV — Khal 💫 (@PuraSombra_) April 13, 2025

La realidad es que la única conexión entre ambas se remonta a cuando Melody interpretó en 'Tu cara me suena' la canción 'Do What U Want' disfrazada de Lady Gaga.