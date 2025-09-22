Amaral necesitó asistencia médica tras su último concierto

B. V. Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:48 | Actualizado 13:58h. Comenta Compartir

Susto en el último concierto de Eva Amaral. La cantante tuvo que recibir asistencia médica tras su actuación en Tarragona. «Os queremos contar que en el último bis, Eva tuvo una crisis respiratoria causada por una bronquitis arrastrada desde hace semanas, y agravada por la inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona», explicó el grupo zaragozano en redes sociales.

A pesar de lo ocurrido, el dúo agradeció el ambiente que vivieron durante el concierto, enmarcado en la gira 'Dolce Vita Tour'. «Nada de esto impidió que sintiéramos vuestra energía. El sentimiento que se creó en el concierto fue único y nunca lo olvidaremos. Gracias por estar siempre ahí», escribieron.

El grupo quiso a su vez poner en valor el trabajo de los profesionales que atendieron a la cantante. «Gracias especiales al equipo sanitario», dedicaron. Quisieron aprovechar para mandar un mensaje a sus seguidores sobre el estado de salud de Eva. «Solo es cuestión de un poco de tiempo que se recupere totalmente», afirmaron.

