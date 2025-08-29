El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Amaia Romero y Daniel Dalfó rompen, pero seguirán juntos en lo profesional

Él es el director creativo de la ganadora de 'Operación Triunfo 2017' y productor de algunos temas de su último álbum

M. Moreno

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:10

La cantante navarra Amaia Romero, de 26 años, y su novio, Daniel Dalfó (31), han puesto fin a su historia de amor que iniciaron hace tres años. Dalfó, conocido artísticamente como Daniel 2000, es el director creativo de la ganadora de 'Operación Triunfo 2017' y productor de algunos temas de su último álbum 'Si abro los ojos no es real'. Todo indica que la separación es solo en plano sentimental y que en lo profesional seguirán juntos.

Así lo ha contado el periodista Javi de Hoyos, donde apunta que la pareja habría decidido seguir caminos distintos en el amor, manteniendo intacto el vínculo y la complicidad profesional. Entre ellos existe cordialidad y admiración mutua y han tomado la decisión «de forma meditada y madura» llevándola a la práctica con respeto.

Así las cosas, la cantante y su director creativo continuarán colaborando en sus proyectos musicales, igual que han hecho este verano en los distintos festivales en los que la pamplonesa ha participado.

La pareja se enamoró en el Primavera Sound Weekender de 2022 en Benidorm. Fue allí donde, tras la ruptura de Amaia con Álex de Lucas, surgió el flechazo. «Fue un 'match' increíble, me enamoré muchísimo», reconocía en una entrevista. La artista hizo historia en el broche de 'La Revuelta' (TVE) a 2024 con su genial interpretación (plano secuencia en directo incluido) de 'Tengo un pensamiento', una canción de amor dedicada precisamente a Daniel.

