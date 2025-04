Amaia Montero regresa a 'La Oreja de Van Gogh', según Cayetana Guillén Cuervo

Bruno Vergara Martes, 22 de abril 2025, 11:21 | Actualizado 11:37h. Comenta Compartir

Amaia Montero vuelve a la 'La Oreja de Van Gogh'. Al menos así lo asegura Cayetana Guillén Cuervo, gran amiga de la cantante guipuzcoana, que ha estado casi 18 años fuera del grupo. La actriz y presentadora comentó el regreso de la vocalista original de la banda en la alfombra roja de la gala de los nominados a los Premios Talía, galardones de la Academia de las Artes Escénicas de España.

«Yo lo sé desde hace mucho tiempo, pero le prometí que no le iba a decir nada a nadie y no lo he hecho. Me lo hizo jurar por su ahijado, que ya sabéis todos que ella es la madrina de mi hijo, Leo. Y, cuando me dijo que volvía, me eché a llorar. Yo estoy muy contenta y ella está muy bien y muy ilusionada, aunque también está actuando con cautela. Está muy agradecida por todo el amor que ha recibido por parte del público. Cuando salió a cantar en el Bernabéu junto a Karol G fue algo maravilloso y España le demostró mucho. Amaia lo va a petar», afirmó Guillén Cuervo.

La oledada de rumores de la vuelta de Amaia comenzó en octubre de 2024, cuando 'La Oreja de Van Gogh' anunció a través de un comunicado la salida de Leire Martínez como vocalista. Una marcha que la propia cantante no quería, pero que se vio obligada a hacer. La artista ha comenzado su carrera en solitario. De hecho, acaba de sacar primer single, 'Mi nombre', lleno de indirectas a sus excompañeros.

La posiblidad del regreso de Amaia a la banda se viene comentando desde hace varios meses. De hecho, en su último post de Instagram, la cantante ha publicado una foto con un micrófono en su mano. Una imagen acompañada de una frase: «No tengas miedo cuando se pone oscuro, recuerda que en la oscuridad es cuando salen las estrellas». Posiblemente hace alusión a quitarle el miedo a subirse a un escenario.

Tras la afirmación de Cayetana Guillén Cuervo, ahora solo queda esperar a que la banda se pronuncie -no tiene actividad en las redes desde octubre cuando comunicó la salida de Leire- y haga oficial el regreso de Amaia.