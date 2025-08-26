Amaia Montero celebra sus 49 años entre los rumores por su posible regreso a 'La Oreja de Van Gogh' La cantante, que ahora se muestra más activa en redes, publica una foto con un ramo de rosas

En los últimos días, Amaia Montero se ha mostrado más activa en sus redes sociales. Este martes la cantante publicaba una foto celebrando su 49 cumpleaños en un momento en el que los rumores sobre su posible regreso a 'La Oreja de Van Gogh' no cesan. «49 … Estás preparado? Porque yo sí y voy a por TI!!!», escribe la artista, junto a una foto en la que aparece con un ramo de rosas.

Aunque no hay confirmación oficial, todas las alarmas saltaron cuando hace unos meses su íntima amiga Cayetana Guillén Cuervo anunció la vuelta de Amaia al grupo tras su marcha hace 17 años. La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España afirmó que lo sabía desde hacía tiempo, «pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije», dijo.

En aquel momento, ya había quienes tenían claro que la cantante iba a sorprender con nueva música, junto a la banda o en solitario. Todo después de que en julio de 2024 reapareciese en el segundo concierto de Karol G en Madrid, interpretando 'Rosas' a dúo con la artista colombiana. En octubre, la formación donostiarra comunicaba la salida de su vocalista, Leire Martínez, y la vuelta de Amaia parecía cada vez más cerca.