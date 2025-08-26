El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Amaia Montero celebra sus 49 años entre los rumores por su posible regreso a 'La Oreja de Van Gogh'

La cantante, que ahora se muestra más activa en redes, publica una foto con un ramo de rosas

Marina León

Marina León

Martes, 26 de agosto 2025, 19:08

En los últimos días, Amaia Montero se ha mostrado más activa en sus redes sociales. Este martes la cantante publicaba una foto celebrando su 49 cumpleaños en un momento en el que los rumores sobre su posible regreso a 'La Oreja de Van Gogh' no cesan. «49 … Estás preparado? Porque yo sí y voy a por TI!!!», escribe la artista, junto a una foto en la que aparece con un ramo de rosas.

Aunque no hay confirmación oficial, todas las alarmas saltaron cuando hace unos meses su íntima amiga Cayetana Guillén Cuervo anunció la vuelta de Amaia al grupo tras su marcha hace 17 años. La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España afirmó que lo sabía desde hacía tiempo, «pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije», dijo.

En aquel momento, ya había quienes tenían claro que la cantante iba a sorprender con nueva música, junto a la banda o en solitario. Todo después de que en julio de 2024 reapareciese en el segundo concierto de Karol G en Madrid, interpretando 'Rosas' a dúo con la artista colombiana. En octubre, la formación donostiarra comunicaba la salida de su vocalista, Leire Martínez, y la vuelta de Amaia parecía cada vez más cerca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  3. 3

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  4. 4 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  5. 5 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  6. 6 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  7. 7 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  8. 8

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  9. 9 Una madre clava un cuchillo accidentalmente en la cabeza a su hija de 3 años y la lleva al hospital caminando
  10. 10 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Amaia Montero celebra sus 49 años entre los rumores por su posible regreso a 'La Oreja de Van Gogh'

Amaia Montero celebra sus 49 años entre los rumores por su posible regreso a &#039;La Oreja de Van Gogh&#039;