Altar nupcial para Belén Esteban en 'Lecturas'

La colaboradora de televisión ya se ha encargado de desmentir la portada de la revista a través de sus redes sociales

Lunes, 3 septiembre 2018

Será una boda real porque se casa la 'princesa del pueblo', pero sin más corona que la que le otorgan su legión de seguidores. Belén Esteban, de 44 años, anunciará mañana en su revista de cabecera, 'Lecturas', su boda con su pareja de los últimos cinco años, el exconductor de ambulancias Miguel Marcos, de 32. Al menos eso es lo que avanza la portada de la revista de papel couché, filtrada a varios medios. Pero la propia interesada, tal vez molesta porque la exclusiva quedara anulada, se encargó de desmentirlo en las redes sociales. «La portada de hoy es mentira yo no he anunciado nada y menos mi boda. QUE NO OS ENGAÑEN», escribió ayer con indignadas mayúsculas.

Después de múltiples especulaciones sobre su enlace, desmentidas una y otra vez por la tertuliana, parecía que esta vez era verdad. El momento era propicio para preparar el lanzamiento de su exclusiva, al final de un verano que han repartido entre Nueva York y Benidorm, uno de los lugares favoritos de Esteban. Muy pronto sabremos si hay boda o no.