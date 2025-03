Almudena Cid habla de su nueva vida: «Las oportunidades en la actuación son escasas»

Johana Gil Sábado, 22 de marzo 2025, 17:19 Comenta Compartir

Tras un periodo complicado después de su mediática ruptura con Christian Gálvez, Almudena Cid se encuentra en una etapa de estabilidad sentimental, aunque no parece ser igual en el trabajo. La exgimnasta olímpica alavesa reconoce que le llegan «muy pocas oportunidades» como actriz, y desvela que «es un mundo complicado» y que «las oportunidades son escasas».

Aunque la intérprete trabaja en el documental que relata su experiencia en el deporte que dejó en 2008, afirma que no se mueve mucho más. «Cuando llega una oferta es porque ya ha pasado un filtro y luego en el momento de la elección, claro, no depende solo de una única persona», señala. En ese aspecto, aclara que «hay algunos actores que viven de la interpretación», pero dejaba claro que «no es la realidad, no es la mayoría» porque es una profesión muy intermitente.

Considerando el foco mediático que la persiguió tras su separación, Cid ha preferido no volver a cometer el mismo «error» y se decanta por no hablar de su vida personal. Fueron quince años de matrimonio que la pusieron a ella y al presentador de Pasapalabra en el centro de la polémica.

Ahora, los rumores de su relación con el exfutbolista Gerardo Berodia están en aumento y su actitud sobre el tema confirmaría la relación. A pesar de no querer hablar de él públicamente, al preguntarle cómo le va en el amor y cómo se encuentra personalmente, Almudena ha desvelado que «estoy bien, estoy fenomenal, se me nota».