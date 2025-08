Almudena Ariza deja Jerusalén rumbo a Colombia: «No me desconecto de Gaza» La corresponsal de TVE pone fin a dos años cubriendo la información de Oriente Medio

Pablo Ariza Martín Martes, 5 de agosto 2025, 13:14 | Actualizado 13:23h. Comenta Compartir

Almudena Ariza ha puesto punto y final a su etapa como corresponsal de TVE en Jerusalén tras dos años sobre el terreno cubriendo Oriente Medio. La reportera lo ha comunicado a través de X (antes Twitter), donde es muy activa y cuenta con más de 200.000 seguidores.

«Han sido meses de trabajo profundo, de historias duras, complejas y necesarias», ha escrito la madrileña antes de anunciar su próximo destino en el que la han recibido con los brazos abiertos. «Empiezo en Bogotá, donde cubriré Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. Aterrizo con ilusión… y con un recibimiento lleno de cariño por parte de mis compañeros: tarta, globos y sonrisas».

Termina mi etapa como corresponsal en Jerusalén, después de casi dos años intensos cubriendo Oriente Medio. Han sido meses de trabajo profundo, de historias duras, complejas y necesarias.



Empiezo en mi nuevo destino, en Bogotá, donde cubriré Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y… pic.twitter.com/z2kClMmWMa — Almudena Ariza (@almuariza) August 5, 2025

Su paso por Oriente Medio ha marcado a la veterana periodista de TVE, más aún cubriendo la invasión de Gaza. «Pero no me desconecto de Gaza. Allí siguen muriendo, no solo bajo las bombas, sino de hambre. Es atroz. Inhumano. Y ocurre ante los ojos del mundo».

Y ha añadido que seguirá compartiendo información sobre La Franja: «Desde aquí seguiré denunciándolo, compartiendo los vídeos y testimonios que me llegan. Porque informar también es resistir». Ariza ha querido terminar su extenso 'tuit' agradeciendo: «Seguiré contando. Gracias por estar ahí y por no dejar de escuchar y de leerme».