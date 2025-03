Alice Campello desvela el motivo que le llevó a romper con Morata: «Hemos sido muy inmaduros...»

A. Mateos Miércoles, 12 de marzo 2025, 08:34 Comenta Compartir

Alice Campello y Álvaro Morata vuelven a estar juntos. La pareja se dio una segunda oportunidad después de las Navidades y parece que la crisis que acabó con el matrimonio está más que olvidada. Ahora disfrutan de una vida familiar en Turquía, país donde juega el futbolista, mientras ultiman los detalles de la que será la residencia familiar en Madrid cuando Morata cuelgue las botas.

Campello atiende a la revista 'Hola', en su chalé en la capital antes de hacer las maletas y regresar a Turquía, y se abre como nunca para explicar qué sucedió el año pasado en su matrimonio. «Lo que nos pasó fue un tema de estar bien con nosotros mismos. Yo no estaba bien. Yo venía del embarazo de Bella, que cuando di a luz lo pasé muy mal y llevaba muchos meses muy mal y no me había recuperado ni física ni mentalmente. Álvaro igual, por otros motivos personales, y los dos no supimos salir. Cuando uno está bien y el otro mal en la pareja, el que está bien te puede ayudar a salir de ello, pero si los dos estáis mal, es muy difícil», confiesa.

¿Y cómo han recuperado el amor? La clave está en la terapia, según cuenta la italiana: «Yo siento que hemos tenido mucha inmadurez en cómo lo hemos llevado. Pero cuando una persona no está bien, a veces no sabe gestionar las cosas de la mejor forma. (...) Luego, con ayuda de profesionales, todo es posible».

Campello asegura que este bache les ha hecho más fuertes y les ha servido «para madurar muchísimo». «Cuando tú te separas, echas de menos todo de esa persona, ¿sabes? Y ese echar de menos, al final, te hace valorar muchísimo lo que tienes», explica. De hecho, desvela que en su periodo de ruptura han mantenido el contacto.

«Yo realmente sabía que, cuando el amor es grande, al final las cosas se solucionan, pero sí que es verdad que hemos tenido momentos muy oscuros», afirma Campello, que recientemente ha celebrado su 30 cumpleaños luciendo un bonito anillo que le ha regalado su pareja.