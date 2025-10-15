Álex García se sincera tras la muerte de Verónica Echegui: «Ha sido mi compañera de vida»

Marina León Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:20 Comenta Compartir

El fallecimiento de Verónica Echegui el pasado 24 de agosto a los 42 años causó una gran conmoción en el mundo de la cultura. Álex García, el que fuera su pareja durante 13 años, le dedicó una emotiva carta de despedida. Tras alejarse un tiempo del foco mediático, el pasado 17 de septiembre le concedió una sincera entrevista al pianista James Rhodes en su programa, 'En clave de Rhodes', de Cadena Ser, que ha salido recientemente a la luz. «Me apetecía estar solo. Estoy en un momento más intrínseco, más allá de todo lo que ocurre y ha ocurrido en mi vida en los últimos meses o años», señaló el actor y aclaró que la entrevista estaba cerrada antes del fallecimiento de Verónica y que no la canceló «porque me generas confianza».

Sobre el momento en el que se encuentra, García aseguró que está «aprendiendo a aceptar, a dejar que sea la vida la que mande. Siempre queremos que el trabajo salga bien, que la relación con tu pareja sea de esta manera, que la comida salga genial y que la enfermedad no sea letal. Si te enganchas a esas sensaciones, sufres muchísimo, porque al final la vida tiene sus planes», reflexionó.

Rhodes le preguntó directamente si quería hablar sobre la actriz. «No sé lo que se ha dicho porque no he buscado nada, pero soy consciente, a través de lo que me ha llegado a mí, de que ha sido una ola de amor lo que ha ocurrido en este país hacia Verónica, hacia lo que ella generaba y lo que yo viví tanto tiempo», apuntó. «Lo que te puedo añadir es que es hermoso, aunque es muy doloroso, poder crecer a través de una situación tan dura y agarrarte al amor y expandirlo», dijo.

