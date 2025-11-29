Álex García recuerda a Verónica Echegui en uno de los lugares preferidos de la actriz El que fue la pareja sentimental de la madrileña durante 13 años reflexiona sobre su proceso de duelo

Johana Gil Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:58

Un día completo en la isla de Tali, un refugio animal ubicado en Galicia, para recordar a Verónica Echegui. El que fue su pareja sentimental, el también actor Álex García, ha vuelto esta semana a al lugar que hacía feliz a la intérprete tres meses después de su adiós. García ha estado en este espacio que «simboliza todo lo que él y Verónica compartieron».

En un emotivo vídeo grabado en el refugio, el actor confiesa que él ha tenido la oportunidad de conexión profunda, tanto consigo mismo como con los animales que allí habitan. «Lo que queda es amor», expresa, refiriéndose a la presencia de Verónica en ese entorno del municipio de Nigrán, la pasada Semana Santa.

El 25 de agosto, el país se despidió de una de sus actrices más queridas, quien falleció a los 42 años tras una dura batalla contra el cáncer. Su partida dejó un vacío profundo en el corazón de quienes la conocieron. Entre ellos, su pareja durante trece años, quien ha hablado abiertamente de la dureza de la situación.

En el vídeo, se le pudo ver paseando entre perros que buscaban compañía, disfrutando de las cabras y la cercanía de los gatos. La presencia de la naturaleza le permitió al actor reflexionar sobre su proceso de duelo, compartiendo en sus redes sociales cómo ese tiempo en la isla le estaba sirviendo para «volver a lo esencial».

Un emotivo mensaje dedicado a la madrileña fue dejado en el perfil de Instagram de La Isla de Tali: «Verónica Echegui, lo hiciste posible, siempre será vuestra casa. Dos almas gemelas que unirá siempre la isla».

