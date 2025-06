Alejandro Sanz se pronuncia tras la entrevista de su fan Ivet Playà en 'De Viernes' La joven acusa al cantante de haberla «utilizado» y «humillado»: «Después del vínculo sexual me di cuenta de que el Alejandro Sanz que idolatraba no existía»

Alejandro Sanz tardó pocos minutos en reaccionar a la entrevista en 'De viernes' de su fan Ivet Playà, la joven que le acusa de haberla «utilizado» y «humillado». El cantante es la segunda vez que aclara lo que ocurrió con Playà. La primera fue el pasado martes cuando aseguró que la joven le había pedido dinero para varios negocios.

Y algo más importante aún. Gracias a tod@s los que me habéis apoyado estos días. Porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamàs. Os amo — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 21, 2025

Ayer, Sanz, solo se conectó a las redes sociales para agradecer el cariño que estaba recibiendo de sus fans. «Buenas noches, familia. ¿Podemos seguir a lo nuestro? Os quiero. Gracias por confiar en mí», escribió antes de lanzar una pulla: «La valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamás. Os amo».

Minutos antes en Telecinco Playà había asegurado «después del vínculo sexual me di cuenta de que el Alejandro Sanz que idolatraba no existía». Se presentó con el objetivo de «contar la verdad y liberarme», afirmando estar ahora preparada para ello. «Le he puesto nombre y puesto orden a mi cabeza. Me he enamorado del personaje», apuntó, siendo criticada por mostrarse «muy ambigua e imprecisa» en la explicación de cómo había ido avanzando su relación con el artista.

Ivet quiso matizar y explicar bien las palabras que lanzó hace unos días. «Yo no hablé de delitos, hablé de mis sentimientos, por ciertos actos y actitudes concretas que viví en primera persona. La relación fue siendo mayor de edad y consentida. Es la persona más especial que he conocido en mi vida. Es especial desde que lo conozco con 16 años hasta que empezamos nuestro vínculo sexual, ahí me doy cuenta que el Alejandro que yo idolatraba no existía, empecé a ver a un Alejandro Sanz que no reconocía», añadió. También dio algunos detalles del primer encuentro íntimo entre los. «Fue en septiembre de 2023. A nivel sexual tuve que llevar yo la iniciativa».

Lo que sí confirmó la joven es que le pidió ayuda económica. «Para mí no era dinero, para mi era una oportunidad de ayudar a mi familia, a mis negocios y no hay que entrar en las cantidades. Eran cosas que hablábamos él y yo en la intimidad», fue lo que la catalana respondió sobre este tema.