Alejandro Amenábar sobre su última película, 'El Cautivo': «No me levanté un día y dije, 'voy a hacer a Cervantes gay'» El director, junto al actor Julio Peña, desvelan en 'El Hormiguero' algunos de los detalles de la recién estrenada película

Marina León Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

Alejandro Amenábar y el actor Julio Peña han acudido este miércoles a 'El Hormiguero' para presentar la recién estrenada 'El Cautivo', que narra la historia de un joven Miguel de Cervantes capturado y llevado como rehén a Argel. «¿Te preocupa la recaudación?», ha querido saber Pablo Motos en primer lugar. «Digamos que intento no ser esclavo de eso, pero evidentemente tienes una responsabilidad con quienes han invertido en la película», añade el entrevistado.

🎬 Alejandro Amenábar y Julio Peña presentan ‘El Cautivo’, la película que ya está en cines y que cuenta los años en los que Cervantes estuvo prisionero en Argel #AmenábarPeñaEH pic.twitter.com/7ef5EUTPW1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 24, 2025

Sobre el rodaje de la película, el afamado director ha contado una anécdota protagonizada por su madre. «Venía todos los días a comer al catering y cada vez traía a más vecinas y amigos... Un día me dijo el productor: 'se lo dices tú o se lo digo yo'», comenta entre risas. Por su parte Julio Peña, de 25 años, ha hablado del quebradero de cabeza que le supuso conseguir el papel protagonista. «Hubo un primer proceso y Alejandro me eligió y ensayamos durante mes y medio. A los días me llamaron y me dijeron que no lo iba a hacer. Más adelante lo reflexionamos y me dieron el papel de nuevo. Yo lo asumí bien.», explica el joven. Su director no está tan de acuerdo. «Bueno, te llamé y me dijiste, 'tú me diste el papel, tú me lo quitaste, déjame tranquilo'», bromea Amenábar.

Otro de los temas abordados en el programa es la polémica que ha surgido en torno a la homosexualidad de Cervantes. La controversia tiene su origen en una «relación muy especial» que tiene lugar en la película entre Miguel de Cervantes y su captor, Hazán Hagá. «No es que yo, como soy gay, me levanté un día y dije, 'voy a hacer a Cervantes gay'. Hice una investigación durante años», explica el cineasta. «Quiero partir de la base de que es una ficción y tengo que recrear el pasado. Ninguno de nosotros estaba ahí hace cuatro siglos», añade.

«Cervantes no era manco»

Sobre la motivación para su última creación, el director de 'Los otros y 'Mar adentro' indica que ha querido contar «la historia de ese gran desconocido que es Cervantes. Lo que he intentado es saber quién es este tío que va a acabar escribiendo la novela más famoso de todos los tiempos», puntualiza.

Otro de los detalles que Motos no ha pasado por alto ha sido el detalle de que «Cervantes no era manco», afirma el conductor del programa. «Así es. Le dieron tres tiros en Lepanto y no podía utilizar la mano izquierda. Mucha gente cree que directamente no tenía mano», cuenta Amenábar, quien se ha atrevido a confesar cuál fue la película que le cambió la vida: 'Cinema Paradiso'. En la otra cara de la moneda está 'Aquí huele a muerto'. «Es muy mala, pero empiezo y no pudo dejar de verla», añade.