Alberto Lejárraga, portero de la UD San Sebastián de los Reyes, protagoniza la primera boda gay del fútbol español El fubolista y el artista Rubén Fernández celebraron una ceremonia íntima y no dudaron en compartirla en redes sociales

Leire Moro Jueves, 7 de agosto 2025, 17:59 | Actualizado 18:12h.

Alberto Lejárraga se convertió en 2023 en el primer futbolista español que se decidió a decir públicamente que es homosexual. Algo nada habitual en el fútbol; por aquel entonces apenas una decena de profesionales se habían atrevido a reconocerlo abiertamente en el mundo profesional de este deporte. Ahora el portero de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes se ha convertido en el primero en casarse.

El guardameta ha contraído matrimonio con Rubén Fernández, artista musical, en una ceremonia íntima en Málaga. Ambos compartieron en sus redes sociales, tres semanas después, algunos de los momentos más emocionantes de la ceremonia. El recién estrenado matrimonio quiso agradecer a sus allegados que compartiesen ese día con ellos. «Hacemos esta publicación para compartir todo esto, pero sobre todo para agradecer. Para agradecer a las personas que nos acompañasteis ese día. Para agradeceros a todos los que os habéis tomado un ratito para felicitarnos. Para agradeceros, en definitiva, a quienes os alegráis de que pudiéramos vivir un día tan, tan genial».

Alberto también compartió una publicación con Fran Ortiz, retratista, en la que se puede ver lo especial que ha sido esa celebración para todos los que participaron en ella. «Una boda gay es importante porque sigue siendo un acto valiente. Porque aunque estemos en 2025, todavía hay rincones (y mentes) donde amar a quien te dé la gana parece un delito», explica el fotógrafo.

También subrayaron que el hecho de que uno de los contrayentes sea futbolista profesional hace que el asunto se vuelva más «potente». «Porque el fútbol, ese universo donde los abrazos entre hombres están permitidos solo si hay gol de por medio, necesita referentes que rompan el vestuario de la homofobia. Porque no se trata de hacer política, se trata de hacer justicia poética: que un niño pueda soñar con ser delantero centro… y casarse con el portero si le da la gana», publicaba.