Alba Carrillo afirma ser «una de las víctimas» de Alessandro Lecquio La excolaboradora de 'Sálvame', ahora en La 1, celebra el despido del tertuliano de Mediaset

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:23

El programa 'D Corazón' de TVE abordó este fin de semana el despido de Alessandro Lecquio de Mediaset y Alba Carrillo, una de sus tertulianas, celebró por todo lo alto la noticia. «Ha hecho daño a muchísimas mujeres. Es hora de limpiar a este tipo de hombres. Ya está bien de que le demos cabida a los testimonios de que las mujeres falsifican o demandan cosas que no son verdad. Son ínfimas las mujeres que demandan sin tener conciencia de ello», dijo en referencia al testimonio de la exmujer del polemista, Antonia Dell'Atte, que ha provocado su despido de la televisión.

Carrillo, además, se presentó como «una de las víctimas» de Alessandro Lecquio. «A mí me ha tratado mal«, aseguró sobre su etapa en 'Sálvame', donde coincidió con Lecquio por los pasillos de Telecinco. Según denunció Carrillo, el italiano la «acusó» de ejercer la «prostitución» aunque finalmente no tomó medidas contra él porque «su hijo -Álex- estaba malito y me parecía humano no rascar en ese momento».

La celebración de Carrillo se suma a la de sus excompañeros de 'Sálvame' en Ten, donde festejaron con mucho fervor la noticia del despido de Lecquio. Hay que recordar que el italiano es uno de los tertulianos más queridos de Ana Rosa Quintana. Llevaba décadas trabajando para su productora, Unicorn Content, con la que 'Sálvame' acabó en una guerra interna, hasta que Mediaset decidió prescindir la semana pasada de sus servicios.

«El maltrato de género existe, aunque algunos partidos no lo quieran reconocer, y no entiende clases sociales ni de mejores más educadas o con menos cultura. Esto nos abarca a todas», zanjó Alba Carrillo.