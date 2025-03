La tremenda discusión de Aitana con su discográfica: «No me quiero sentir acorralada...»

A. Mateos Jueves, 6 de marzo 2025, 08:36 Comenta Compartir

Aitana da la impresión de ser una chica dócil, simpática, que nunca tiene un no por respuesta... pero también tiene su carácter. En el documental que la cantante ha grabado para Netflix se observa una escena de tensión con su equipo de la discográfica Universal Group. El CEO de GTS, empresa de representación vinculada a la compañía musical, sorprende a Aitana informándole que tiene que acudir a México para dar tres conciertos en otoño. Y la respuesta de la joven artista no puede ser más rotunda: «¡Ah no, 100% no! Lo siento, por salud y por mi paz mental necesito componer y estar en casa en octubre».

La triunfito no da ni un margen de oportunidad al proyecto que le presenta Narcís Rebollo, el responsable de GTS. Este le pide que acuda al paíz azteca porque «es lo más importante de tu carrera». Incluso le trata de convencer contándole que sus momentos exitosos en México «se han quedado aislados».

En ese momento entra en acción una tercera persona tratando de convencer a Aitana. «Estás a nada de tener más audiencia en México que en España», le dice, pero la cantante sigue en sus trece: «Yo no he parado nada, nunca me he puesto a crear un disco con la tranquilidad que se necesita... No tengo tiempo para estar tranquila».

Aitana trató de calmar al personal, que ya visualizaba una especie de retirada temporal. «Yo quiero a conocer compositores nuevos, no desaparecer», expresó completamente segura de sí misma. A la joven le preocupaba entonces la proximidad de los conciertos del Bernabéu -iban a celebrarse en diciembre cuando la gira mexicana estaba prevista para octubre-.

«Es que nunca he dicho que sí y eso no se habló conmigo. No me quiero sentir acorralada, en ningún momento he dicho que sí a ese plan. Yo dije que lo íbamos viendo», protestó vehementemente. El viaje a México en octubre era algo nuevo, según expresa en el documental.

La cantante, finalmente, se salió con la suya. Días más tarde se reunió con Jesús López, CEO de Universal Music en Latinoamérica y este le tranquilizó con que la compañía siempre va a mirar por «la salud mental de los artistas». Aitana trató de explicarle que lo de México fue un «error de comunicación» y que ella nunca ha cancelado nada. «Estuvieron a punto de internarme», confesó aludiendo a su saturación. Él zanjó el asunto: «Cuando Aitana dice que no es que no».