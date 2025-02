Aitana confiesa que sufre depresión y habla por primera vez sobre ello

A. Mateos Miércoles, 19 de febrero 2025, 09:36 Comenta Compartir

Aitana Ocaña está de moda. Es una de las artistas con más nombre en nuestro país y al otro lado del atlántico, y en unos días estrenará un nuevo proyecto ajeno a la industria musical. El próximo 28 de febrero saldrá a la luz un documental sobre la vida personal de la cantante donde hablará entre otras cosas de la salud mental. Ayer ya dio un adelanto en la cadena Ser de lo que se encontrarán sus seguidores: «Ya lo iréis viendo, pero estoy en ese proceso de la depresión».

🎥 @Aitanax habla por primera vez de la depresión y de su "etapa complicada": "Me cuesta mucho decir estas cosas, no por sacar mi vulnerabilidad a relucir, sino por el problema que puede verse desde fuera, que es del primer mundo"https://t.co/awFTKBiudB pic.twitter.com/0XPhPNg1Gq — La Ventana (@laventana) February 18, 2025

La cantante confesaba de esta manera que está pasando por una difícil situación, aunque tampoco quiso dar más detalles. «Estoy muchísimo mejor, creo que la depresión es igual para todos, es estar triste pero no saber por qué. Es la primera vez que lo digo públicamente, todo se explica en el documental... y estos momentos da la sensación de ¿qué está pasando? Ni yo misma lo sabía, era difícil de nombrar», aseguró.

Aitana sitúa «el año pasado» como el inicio de sus problemas. «Pasé una etapa complicada a nivel psicológico», afirmó a la vez que confesaba que no hablaba del tema porque «se puede ver desde fuera como problema del primer mundo». En el documental sí hablará de ello, según dejó entrever ayer.

🎥 "Siempre he mentido": @Aitanax confiesa la pregunta que nunca ha respondido de forma sincera y por la que ha tenido que ir a terapiahttps://t.co/awFTKBiudB pic.twitter.com/xL66nA6c4i — La Ventana (@laventana) February 18, 2025

Durante su entrevista abordó más temas relacionados con la salud mental. Contó que era hipocondríaca y que estuvo tres años sin coger un avión. «Chloe -la directora del documental- me ha ayudado mucho, y ya iba terapia, pero ahora os aseguro que voy tres veces más», desveló ayer. «Cuando me preguntaban que dónde me vería en cinco años, yo pensaba que no iba a estar...», comenzaba diciendo antes de dejar a la audiencia con la miel en los labios: «Es fuertísimo, pero lo vais a ver en el documental».

La cinta estaba prevista que se centrase en los dos conciertos que Aitana iba a ofrecer en el Santiago Bernabéu, pero tras el aplazamiento de los mismos, el equipo de la cantante decidió reenfocarlo en algo más personal. «Lo llevo fatal», asegura la artista, que dice ser muy tímida en el día a día: «A mí no me gusta que la gente se piense que paso por delante para hacerme la guay».

