Aitana confiesa en 'El Hormiguero': «La he cagado bastantes veces»

No todos los artistas que salen de un talent show consiguen reinventarse. Y mucho menos marcar el ritmo del pop español con identidad propia. Aitana lo ha hecho. Desde su salida de 'Operación Triunfo', ha crecido a pasos agigantados, pasando de promesa adolescente a referente musical y estético que mueve masas. Con una carrera que no deja de evolucionar, la artista ha demostrado que lo suyo no era una moda pasajera, sino el comienzo de algo grande. Ahora presenta en 'El Hormiguero' 'Cuarto Azul', su nuevo disco. «Es el cuarto disco y las expectativas pueden estar muy altas o, sinceramente, que le dé igual a la gente. No creo que esté en un punto intermedio. Y estoy nerviosa. Y el título significa muchas cosas, es el cuarto disco, pero yo crecí, además, en una habitación azul. Es que a mi madre le dijeron que yo iba a ser niño hasta los seis meses de embarazo, se equivocaron. Y ya habían pintado la habitación de azul y habían comprado ropa de niño. Me iba a llamar Hugo o Izan», comentaba la joven que daba más datos sobre su nueva obra. «El azul refleja un poco la tristeza. Para mí no es tristeza, sobre todo es paz y volver al lugar seguro. El año pasado, a nivel psicológico, pasé un año muy fuerte. A nivel mental. Y estuve haciendo este disco que se caracteriza por tener dos partes: la oscuridad, que es donde está más la ansiedad, la rabia, la frustración o la depresión, y luego todo lleva a la luz, a curarte en el cuarto azul que es, un poco, volver a mis principios», declaraba.

Aitana tiene muchos fans, uno de ellos es Rafa Nadal. «Me llevo muy bien con él y con su familia. Siempre se han portado muy bien conmigo, desde que salí de 'OT'. Me envió un mensaje y me dijo que había visto el documental con su familia y que no podía sacarse de la cabeza '6 de febrero'. Es majísimo», desvelaba. Otra famosa con la que se lleva bien es Alaska, con la que grabó otro tema. «Sería brutal como ministra de Cultura. Yo voto por eso. Ella me encanta, me parece una tía superdotada, muy inteligente y con unos valores brutales. Lleva toda su vida y ahí sigue, siendo icónica», describía emocionada la intérprete.

'La chica perfecta' es otra de sus canciones. En ella refleja lo que ha sentido. «Es una cosa que, sin querer, yo he hecho mal. He intentado todo el tiempo ser la chica perfecta, por intentar no salirme de la línea, que no me criticasen, caerle bien a todo el mundo… Me daba pánico que me criticaran. Cuando eres muy pequeña lo llevas mucho peor. He recibido muchas críticas por mis bailes, por intentar pasármelo un poco bien, y es una canción un poco reivindicativa. Ya no quiero ser perfecta», manifestaba sincera. Y es que ella es más frágil de lo que parece. «Soy una chica súper vulnerable, muy normal y muy controladora. Me gusta tenerlo todo controlado, soy muy organizada y muy perfeccionista con mi trabajo. Y tengo muchos miedos. Y me he equivocado un montón, la he cagado bastantes veces. Y de algunas me arrepiento, y de otras, no», declaraba.

Motos quiso saber si su invitada había sentido alguna vez un 'flechazo'. «Creo que soy de flechazos, aunque no me he enamorado mucho, me cuesta mucho. Era más cuando era adolescente. Ahora lo que siento, aunque es verdad que estoy con medicación desde hace unos meses y las emociones las siento un poco más reguladas, es que estoy más serena. Y también me parece muy bonito, es otra forma de vivirlo. Aunque, en realidad, sí, soy de flechazos, te estoy mintiendo», confesaba. La música le ha salvado, pero la presión le ha podido. «Me diagnosticaron depresión. Empecé a sentir que la cara se me hinchaba, no paraba de llorar. Al final, la depresión es una condición médica real. No es solamente estar triste. Llamé a mi padre y le dije que tenía que ayudarme porque no podía salir de la cama. Vino corriendo, no paraba de llorar, mi madre me dijo que fuera al psiquiatra y ahí me diagnosticaron. Y agradezco mucho haber asistido a terapia y que me ayudasen», desvelaba. Los doctores la apoyaron y también le arroparon. «No es tanto los consejos como que te acompañen en el proceso. En su momento, también me dijeron que esto pasará. Hay que vivirlo con calma e ir curándose poco a poco. Y sigo haciendo terapia todas las semanas», afirmaba. Y, para relajarse, hace cerámica. «Quiero hacer una vajilla para Navidades», remataba. A la cantante se le relaciona con el creador de contenidos Plex, aunque evitó hablar del tema. Motos le preguntó qué le salía en su algoritmo y echó balones fuera. «Cerámica… No sé…», balbuceaba. «¿Algo que no quieres decir?», preguntaba el presentador. «No sé lo que me sale en el algoritmo. Dios mío, ahora mismo no me acuerdo. Comida y ese tipo de cosas… y cosas que no quiero decir, también», esquivaba.