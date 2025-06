Aitana se abre como nunca: «He consumido porno desde pequeña»

A.M. Lunes, 16 de junio 2025, 14:22 | Actualizado 14:36h. Comenta Compartir

Aitana Ocaña ha sorprendido a todos en los últimos días con su entrevista más atrevida. La cantante es portada en el número mensual de julio de la revista 'Vogue' y no ha querido regatear ningún tema, incluido el sexo. La artista confiesa que es «una persona muy sexual y muy sensual» y que «he consumido porno desde pequeña». Declaraciones que sorprenden después de ver una persona más recatada en el documental que estrenó hace unos meses en Netflix.

La artista desvela además que su madre le hablaba del sexo «con naturalidad» cuando ella tenía solo «once o doce años». «Se lo agradezco», asegura en la entrevista con la revista 'Vogue'. «De hecho, lo hizo en presencia de mis amigas», apunta.

Aitana no entiende porque el sexo es un tema «tabú». «Muchas veces estoy en una comida con gente que apenas conozco y les digo: 'A ver, posiciones favoritas'. Ellos se quedan como: '¿Perdón?'. Pero a mí me parece un tema muy divertido», revela, aunque matiza: «Que sí, para mí también es íntimo. No lo compartiría con cualquier persona. Porque es un intercambio de energías muy heavy, (...) pero tiene que dejar de ser un asunto tan tabú, porque eso es lo que lo estigmatiza».

La catalana ya tuvo que lidiar con numerosas críticas hace dos años cuando muchos padres criticaron la coreografía de una de sus canciones al considerarla demasiado sexual para la edad infantil. «Todos los días hablamos en la mesa de actualidad sobre el tema de la hipersexualización de la infancia, del consumo de pornografía... pues a mí, personalmente, no me gustaría que mi hija de 5 años reprodujese ese tipo de bailes en la alfombra de mi casa», llegó a decir la presentadora de televisión Patricia Pardo.

El público que consume la discografía de Aitana es mayoritariamente infantil y adolescente. La artista en su día no entendió las críticas y no cesó en reproducir su coreografía más polémica. «De la canción no os voy a decir nada, solo que en la vida os sintáis libres de hacer lo que realmente os dé la gana», dijo entonces durante un concierto.