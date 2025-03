Aimee Lou Wood sobre las críticas a sus dientes: «Podrían ser mi superpoder» La actriz de 'The White Lotus' se ríe de sí misma, sin complejos

Los fans de 'The White Lotus' esperaban impacientes la tercera parte. Una comedia dramática y satírica sobre la vida de ricos estadounidenses que cada temporada renueva su reparto y viajan a un lugar del mundo diferente. En esta ocasión, entre sus protagonistas está Aimee Lou Wood, conocida por su curioso papel en 'Sex Education', serie en la que debutó como actriz. Lou Wood, que tiene una sonrisa con mucha personalidad, ha hablado en varias ocasiones sobre sus complejos.

«He sufrido dismorfia corporal toda mi vida. Recuerdo que antes de la primera escena de sexo (en Sex Education), pensé: 'Bien, está bien. Empezaré a comer ensaladas todos los días', pero simplemente no lo hice. Ese fue un punto de inflexión para mí, tomar la decisión de no cambiar cómo se ve mi cuerpo antes de esta escena, porque así es como luce mi cuerpo», dijo la actriz en 2020.

Ahora, con su paso por una de las series con mejor acogida en los dos últimos años, 'The White Lotus', su imagen corporal ha vuelto a dar que hablar. En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz ha querido contestar a todos los que utilizan sus dientes como una forma de burla con el objetivo de hacerle daño. «Pasé una gran parte de mi vida preocupándome por ser rara y ahora me estoy dando cuenta de que podría ser mi superpoder», afirmó Aimee.

Lo positivo es que la actriz también siente el apoyo del público y se siente muy agradecida de algunos mensajes que le envían sus seguidores. Asegura que le han llegado a decir: «¡Dios mío, tienes dientes como los míos!» o «Ahora voy a la escuela y la gente piensa que soy genial porque me parezco a Aimme, en lugar de ser Bug Bunny».

La actriz, que está en un excelente momento profesional, no se deja pisar por los comentarios negativos. «Lo único que hago es reírme de mí misma. Incluso la forma en que (los fans de 'The White Lotus') hablan de mí y de mis dientes me hace sentir un poco rebelde», afirma la actriz.

