Agreden al actor James McAvoy en un bar en Toronto donde celebraba su debut como director El actor escocés ha presentado su ópera prima, 'California Schemin', en el Festival Internacional de Cine que se celebra en la ciudad estos días

James McAvoy, actor escocés de 46 años conocido por protagonizar películas como 'Múltiple', 'No hables con extraños' o 'Glass', acaba de presentar su ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Tras el estreno de 'California Schemin', el primer film que ha dirigido, se dirigió junto a su equipo a un bar en la ciudad para celebrar la acogida en el certamen. Allí se produjo un degradable incidente cuando un hombre en estado de embriaguez empujó a McAvoy por la espalda.

Según ha publicado la revista 'People', el actor, a pesar de verse sorprendido, mantuvo el tipo con el fin de calmar la situación. Posteriormente, según afirman los testigos, el director continuó la celebración e incluso se tomó con humor el incidente. «James estaba pasando una velada informal con los productores de su película y, como luego supo al hablar con el personal, había un hombre que había bebido demasiado y al que estaban escoltando fuera», explicaban.

Su debut tras las cámaras

James McAvoy comenzó en el cine en 1995. 'La habitación de al lado' fue su primera película y a partir de ese momento acumula más de 40 largometrajes, varios trabajos para la televisión y el teatro. Ahora ha dado un paso más en su carrera y no solo protagoniza 'California Schemin', sino que además se ha colocado tras la cámara.

Este largometraje cuenta la historia de dos chicos escoceses que estafaron a la industria musical haciéndose pasar por un dúo de rap californiano consolidado. Incluso llegan a conseguir un contrato discográfico y a aparecer en la MTV hasta que se destapa la estafa. El film tiene una puntuación de 8,10 en IMDb. «'California Schemin' es un debut como director realmente divertido de James McAvoy con una banda sonora espectacular» o «en su mayor parte esto tiene el aspecto y la sensación de una película independiente británica medianamente buena», son algunas de las críticas que ha recibido.

