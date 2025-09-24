Un adiestrador a los dueños que hablan a sus perros como si fueran bebés: «Les entra por...» Alejandro Flores aborda tres formas incorrectas de dirigirse a las mascotas

G. C. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:15 | Actualizado 20:31h. Comenta Compartir

Son muchos los dueños que hablan a sus perros como si fuesen bebés. Pues bien, ese lenguaje infantil «no lo entienden» y debe evitarse. Así avisa Alejandro Flores, adiestrador canino, a sus seguidores en uno de sus últimos vídeos de TikTok, en el que ha señalado los tres errores más habituales a la hora de educar a estas mascotas.

No es un tema menor aleccionar a un perro. Ya no solo por obediencia y comodidad, sino por su capacidad para responder a órdenes básicas importantes y relacionarse con el entorno de una forma segura. «Es un error hablar a tu mascota como si fuera un bebé si tratas de educarla. No le hables con lenguaje infantil y muchas palabras porque no te entiende. Le entra por aquí y le sale por ahí», zanja.

También resalta dos aspectos más en las que los dueños se suelen equivocar durante el proceso de adiestramiento. La primera, chillar. «No sirve de nada. Si le tengo que chillar eso quiere decir que no está listo para poder decirle que lo haga perfecto», razona. En esa misma línea va su último consejo: no exigir. «Si le exijo, va a odiar que le eduque. Tiene que ser desde lo positivo y el cariño», invita Flores.

#adiestramientocanino #animales #PerrosFelices #floreseducacioncanina ♬ sonido original - flores_educacion_canina @flores_educacion_canina Los 3 errores que comete TODO el mundo cuando quiere empezar a educar a su perro 🚫 1️⃣ Gritarle 2️⃣ Hablarle como a un bebé pensando que así te entiende mejor. 3️⃣ Presionarlo sin enseñarle desde el cariño. Si no usas un sistema educativo basado en el respeto y la conexión emocional… tu perro no te va a obedecer, te va a ignorar. ✅ Llevo más de 10 años ayudando a dueños como tú a tener perros equilibrados, obedientes y felices con un método claro, sencillo y efectivo. 👉🏼 ¿Quieres aprenderlo tú también? Comenta la palabra “CURSO” y te mando toda la info 💬 _ #perros

Y remata: «Si tengo buen sistema educativo no hace falta chillarle, hablarle de manera infantil o exigirle». Lo hace con un vídeo en el que muestra mediante ejemplos cómo no caer en estas prácticas.

Temas

Perros

Audiencias