Adela González, sobre su pasado: «¿Mi relación con David Beckham? Lo hemos dejado»

Alain Mateos Lunes, 3 de febrero 2025, 08:24 | Actualizado 12:02h. Comenta Compartir

Adela González vive su mejor momento en la televisión. La periodista vasca causó una gran sensación en los últimos años en 'Sálvame' y su gran papel como conductora le valió su continuidad en la televisión nacional. Desde verano es la presentadora de 'Mañaneros', un programa de actualidad en TVE, y su buen hacer le ha valido para dar un salto en las audiencias y convertirse en muchas ocasiones en lo más visto de las mañanas.

Es uno de los rostros de moda en la pequeña pantalla, pero ella no olvida sus orígenes. Ella empezó en ETB y en la televisión vasca hizo de todo. «Te hemos visto como presentadora, como colaboradora, has hecho tus pinitos como actriz cómica y también como cantante», le recordaron en 'RH+', el programa de Gorka Aginagalde.

Adela visitó el programa de humor y se ruborizó cuando le pusieron su imitación a Victoria Beckham en el espectáculo 'Euskal kantuen gaua' de 2013. «¿Qué hay de tu relación con David Beckham?», le preguntó incluso Gorka Aginagalde. La cara visible de 'Mañaneros' le siguió el juego con una nueva broma: «Lo hemos dejado, lo hemos dejado».

«Estoy constantemente ocultándome al final. Todas bailando fenomenal, dándolo todo y yo me voy por atrás, por aquí… Por favor, qué vergüenza», confesaba Adela. «Ese día de la grabación estuve a punto de no ir, no por miedo escénico sino porque me encontraba mal físicamente. Pero no podía dejarles colgados porque la Spice pija se caía. Al final fui, y si lo veis bien, estoy todo el rato escondiéndome. Fue muy divertido a pesar de mis dolencias. Me apunto a todo».