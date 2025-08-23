Adela González se anima con el marmitako en el concurso de Aste Nagusia en El Arenal El grupo en el que participaba la presentadora vasca apenas ha conseguido un aprobado

Leire Moro Sábado, 23 de agosto 2025, 16:16 | Actualizado 16:23h.

Adela González no tiene problema en mojarse. Este sábado lo ha hecho en el tradicional concurso de marmitako de Aste Nagusia que se celebraba en El Arenal. La presentadora vasca ha compartido la experiencia en sus redes sociales y se le veía participando en todos los pasos del cocinado

En una de las historias, a la de Lasarte, se le ve mostrando muy orgullosa un buen taco de bonito fresco «de Elantxobe». Tampoco ha tenido ningún reparo en ponerse a fregar los cacharros después de cocinar. Y aunque la olla de marmitako que ha mostrado tenía muy buena pinta, el resultado no ha sido tan bueno.

Su grupo tenía el número 38 de más de 80 participantes, y en el listado de resultados aparecen a la cola de las puntuaciones con un aprobado raspadito. El jurado les ha otorgado 2,25 puntos en presentación, 5,25 en el punto de cocción y 12,75 en sabor, con una puntuación total de 20,25. Aprobado justo, pero con mucha actitud.

El primer premio se lo ha llevado el grupo 63, 'Loiutik Bilbora', con una receta que convenció por su sabor (9,63) y equilibrio general. Su marmitako alcanzó los 23,88 puntos, asegurándoles los 170 euros, un curso de cocina en el Mercado de la Ribera, dos botellas de txakoli y la tradicional txapela. El segundo premio consistía en 150 euros, trofeo y txakoli, y el tercero, 120 euros, trofeo y txakoli.

Aunque el grupo en el que participaba Adela no se ha llevado ni el premio de consolación, es evidente que se lo ha pasado de primera a lo largo de la jornada.

