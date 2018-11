El vídeo musical reivindicativo con 26 mujeres triunfadoras Levine con la piloto de carreras Danieka Patrick. / VEVO Adam Levine, líder de Maroon 5, junta a una veintena de estrellas del espectáculo, música, deporte y televisión, además de significadas activistas políticas, en su último pelotazo mundial, 'Girls Like You' LUIS GÓMEZ Lunes, 26 noviembre 2018, 17:20

Uno debe sentirse el hombre más feliz del mundo cuando en tu último vídeo te acompañan 26 mujeres. ¡Y qué mujeres! ¡Y qué artistas! ¡Y qué estrellas! ¡Y qué influyentes! ¡Y qué progresistas y agitadoras de conciencias! Es lo que le ha sucedido al guaperas Adam Levine, líder de Maroon 5.

La banda estadounidense vuelve a arrasar con el hit 'Girls Like You' (Chicas como tú). Es el temazo del momento en todo el mundo. Ha permanecido ocho semanas consecutivas en lo más alto de la lista de ventas estadounidense hasta destronarles la diva Ariana Grande, que, por cierto, no aparece en el famoso videoclip. Debe ser de las pocas. Levine ha logrado que la mayor colección de estrellas de la música, deporte, cine, moda, belleza y televisión, además de destacadas activistas políticas, bailen con él, incluida su pareja e hija (Dusty Rose).

La top model namibiense de familia sudafricana Behati Prinsloo no es nueva en esta lides. Ha aparecido en otros vídeos del grupo de su compañero y forma parte de la colección de 'ángeles' de Victoria's Secret. Aparece al final de la grabación sosteniendo en brazos a su hija.

La actriz Gal Gadot, famosa por su papel de 'Mujer maravilla'. / VEVO

#MeToo

Levine cede todo el protagonismo a las mujeres en plena era #MeToo. Hace hueco a mujeres famosas pero también anónimas que nada tienen que ver con el mundo del espectáculo, como escritoras, gimnastas olímpicas, youtubers, emprendedoras tecnológicas... La presencia de tantas mujeres se convirtió en un jeroglífico. ¿Cuántas y quiénes acompañan a Levine? Ahí va la lista.

Los espectaculares cameos arrancan con la cantante de moda Camila Cabello, una inmigrante cubana que consiguió la ciudadanía estadounidense en 2008 y arrasó en la reciente gala de los premios MTV de Bilbao. Con 'Havana', con uve, esta joven llega para quedarse. Muchos años lleva ya instalada en el éxito Ellen DeGeneres. La gran estrella de la televisión estadounidense salió del armario en 1997 y facilitó la representación de las mujeres lesbianas en la pequeña pantalla.

También canta y baila la rapera Cardi B, de padre dominicano y madre trinitense. Antes de triunfar, formó parte de una banda callejera y trabajó varios años en un supermercado primero y como 'stripper' después en distintos clubes de Nueva York. De Jennifer Lopez o J. Lo poco puede decirse que no se sepa. Fue la primera artista latina en cobrar más de un millón de dólares por película. Es la más sensual. Previsible.

Más discretas resultan la supermodelo de tallas grandes Ashley Graham, la cantante británica de padres yugoslavos Rita Ora, la ganadora de nueve premios Grammy Mary J. Blige y la jovencísima actriz Beanie Feldstein, popular por su participación en el filme 'Lady Bird'. Puede que no les suenen tanto los rostros de la escritora afroamericana Phoebe Robinson, la gimnasta olímpica Aly Raisman, protagonista por encabezar la lucha judicial contra el médico Larry Nassar, acusado por más de 360 mujeres de acoso o agresión sexual, la escritora y actriz ganadora de dos premios Emmy Sarah Silverman y la israelí Gal Gadot, que ha alcanzado el estrellato mundial gracias al film 'Wonder Woman'.

Diversidad étnica

La lista, que cultiva la diversidad étnica, incluye también a jóvenes influyentes que se están comiendo el mundo en el ámbito de las nuevas tecnologías. Como la canadiense Lilly Singh, una de las grandes youtubers –'Superwoman', como se la conoce, ganó el año pasado 10,4 millones de dólares, según Forbes–, o Amani Al-Khatahtbeh, fundadora de MuslimGirl.com, una web feminista para mujeres musulmanas.

También aparecen Trace Lysette, una de las primeras actrices transexuales en interpretar un papel no transexual, Tiffany Haddish, la activista y escritora Angy Rivera, creadora de un movimiento que ayuda a inmigrantes ilegales a resolver dudas sobre su situación en Estados Unidos –en el vídeo aparece con una camiseta donde se lee 'Sin documentación, sin miedo, sin complejos'– y Franchesca Ramsey, relevante influencer afroamericana.

Millie Bobby Brown, probablemente la persona más famosa de la 'generación Z', Chloe Kim, deportista de snowboard, Alex Morgan, una de las futbolistas mejor pagadas de Estados Unidos, Jackie Fielder, literata estadounidense de 23 años que se ha significado en defensa del medio ambiente y ha denunciado los destrozos que empresas energéticas están causando en tierras de indígenas, y la piloto de carreras Danica Patrick conforman una lista a la que hay que añadir otros dos nombres. Los de Ilhan Omar, que en 2016 se erigió en la primera persona americano-somalí en ejercer como legisladora en toda la historia de Estados Unidos, y Elizabeth Banks, actriz y directora que podría convertirse en breve en una de las pocas mujeres en dirigir una superproducción con un presupuesto superior a los 100 millones de dólares.

Buen ojo, como se ve, no le ha faltado al afortunado Adam Levine en la elección de unas chicas con las que ha buscado empoderar la causa femenina.