Acusan a Sofía Suescun de serle infiel a Kiko Jiménez con un expolicía y ahora influencer investigado por la Justica

La revista Lecturas sale hoy a los kioskos con una información que afecta a una de las principales pareja de la televisión. Al parecer, y según desvela este medio, Sofía Suescun y Kiko Jiménez estarían «al borde de la ruptura» por la inferferencia de una tercera persona. El protagonista en cuestión sería Juan Faro, un expolicía que ahora se dedica al mundo del culturismo y publicidad en las redes sociales y que está investigado por la Justicia por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico y fraude fiscal.

Este medio asegura que Kiko Jiménez ha descubierto que su pareja, Sofía, tiene desde hace meses citas secretas con Faro. «Se ve con él en casa de este cuando Kiko acude a 'Fiesta'», afirman. Desde la revista del corazón aseguran que la relación de la pareja pende de un hilo aunque Sofía Suescun trató el fin de semana de mitigar los rumores de crisis con una carta de amor en Instagram dedicada a su novio.

«Sé que cualquier otra persona habría tirado la toalla ante tanto machaque, pero tú eres fuerte, mucho más de lo que imagina la gente. Puedes con todo y contra todos, y esa fuerza tuya me da seguridad y esperanza cada día. Pero sé que esa fortaleza también esconde un corazón que siente y sufre, al igual que tu maravillosa familia, a la que admiro y que, sinceramente, ojalá tener yo en otra vida. Tu capacidad de perdón es impresionante y me enseña cada día lo fuerte que es nuestro amor. Te amo más de lo que estas palabras pueden decir, y aunque todo pase y cambie, lo único que deseo es seguir caminando a tu lado», escribió.

En el texto deja claro que los problemas entre Jiménez y la familia de Sofía van a más y parecen difíciles de solucionar. Hace un tiempo, Sofía echó a su propia madre de casa al descubrir que su progenitora había intentado colarse en la vivienda saltando la tapia. La relación entre ambas está rota y Cristian Suescun, el hermano de Sofía, se ha posicionado a favor de su madre. «Mi hermana tiene cero personalidad y el otro tiene demasiada, y es un caradura y un 'jeta'. Es un tío muy perverso», llegó a decir en televisión.

Ahora a Kiko Jiménez le surge un nuevo problema llamado Juan Faro. Este expolicía gallego llegó a hacer el curso para entrar en los GEOs y en ese momento descubrió el mundo del fisicoculturismo. Se aficionó a ello y logró ser campeón de España en dos ocasiones, además de lograr títulos a nivel europeo y mundial y ser nombrado Míster Olympia.

Además de ser noticia por los problemas con la Justicia, a Faro se le conoce por ser un influencer que presume de llevar una vida a todo trapo. Hasta hace concursos entre sus seguidores en los que sortea coches de alta gama como Lamborghinis, Porsches y Mercedes. Y no solo regala el vehículo sino que además en el pack viene incluido un año de seguro gratis y mil euros en gasolina.

