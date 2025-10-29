Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno El exfutbolista lo niega, pero la asociación 'Katu Bihotz Plentzia Elkartea' anuncia que los dos Golden Retriever «buscan una familia que los adopte»

Jota Peleteiro ha desmentido en las últimas horas que haya abandonado a sus dos perros. El exfutbolista ha publicado un comunicado en su Instagram en el que asegura que los dos Golden Retriever que posee desde hace siete años se encuentran «en casa» de su amiga Olaya. Además, el deportista amenaza con demandar a los que «mienten» sobre su vida personal.

En el comunicado, Peleteiro aporta una foto de los animales tumbados en dos camas y en una casa. En la imagen se menciona a la asociación 'Katu Bihotz Plentzia Elkartea', encargada de promocionar la adopción de gatos, que ha subido en su perfil de Instagram el anuncio de adopción de los perros de Jota.

Peleteiro asegura que la publicación la ha sacado la propia Olaya «para ganar algo de publicidad» y que lo ha hecho «sin consentimiento» alguno. Insiste en que los perros, criados junto a Jessica Bueno, no están en adopción.

Sin embargo, la asociación animalista de Plentzia desmiente por completo la versión del exfutbolista. «Estos dos peluditos son hermanos, dos preciosos Golden Retriever machos de 7 años. Están castrados, gozan de buena salud y son muy buenos y nobles. Buscan una familia que los adopte. Lo ideal sería que siguieran juntos, ya que nunca se han separado», anuncian. «No vamos a entrar a valorar las razones que tienen sus dueños para darlos en adopción, así que... Gracias por ayudarnos a difundir».

El motivo que le habría llevado a Jota a dar en adopción a sus perros se contó ayer por la tarde en 'El tiempo justo' de Telecinco. Según la colaboradora Alexia Rivas, el exfutbolista se habría separado de su pareja Ajla, que sería la que más cuidadaba de los perros, y habría decidido darlos en adopción. Esta información fue desmentida por la propia Ajla, que afirmó seguir junto a Peleteiro.

