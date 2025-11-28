El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 28 de noviembre

La actriz de Netflix Ruth Codd anuncia la amputación de su segunda pierna a los 29 años

La intervención llega después de que, a los 23 años, le amputaran la pierna derecha

Marina León

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:38

Comenta

Ruth Codd, la actriz irlandesa de 29 años se ha enfrentado a una situación que jamás imaginó revivir. La intérprete acaba de someterse a la amputación de su segunda pierna, por debajo de la rodilla. Esta intervención llega después de que, a los 23 años, le amputaran la pierna derecha.

@ruthcoddsnotdead No legs who dis? #paralympics2026 ♬ original sound - ruthcoddsnotdead

La actriz, conocida por su participación en la serie de Netflix 'Celebrity Traitors', ha compartido la noticia a través de su perfil de TikTok sin perder su sentido del humor. Codd vive con dolor crónico y ha tenido que enfrentarse a múltiples cirugías tras una lesión sufrida a los 15 años mientras jugaba al fútbol.

«Tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que estoy haciendo contenido para TikTok desde la casa de mis padres. La mala noticia es que yo no puedo grabar delante de ese papel azul con flores, porque está en el piso de arriba», cuenta sentada en una silla de ruedas. «Me acabo de someter a mi segunda amputación por debajo de la rodilla, así que, lamentablemente, esas instalaciones no están disponibles para mí en este momento. Así que hay mucho que procesar para todos los involucrados».

Codd, maquilladora y peluquera, perdió su empleo con la llegada de la pandemia, por lo que decidió volcarse en sus redes sociales, donde también comparte contenido sobre discapacidad. De repente dio el salto a Netflix, sin experiencia como actriz, para interpretar a Anya en 'El club de la medianoche'. Después llegaron 'La caída de la casa Usher', 'The Celebrity Traitors' y otros proyectos.

