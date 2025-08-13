La actriz Mina El Hammani: «La ola xenófoba da miedo; me llaman puta mora de mierda» La intérprete aprovecha la crudeza de la obra Las Troyanas de Eurípides para hablar sobre la problemática

Mina El Hammani, actriz conocida por su papel en Élite y por su trabajo en series como Servir y Proteger o El Príncipe, siempre se ha caracterizado por utilizar su visibilidad para defender a las minorías y alzar la voz ante causas sociales. Su regreso al Teatro Romano de Mérida para interpretar a Helena de Troya en Las Troyanas, de Eurípides, no fue la excepción.

El Hammani aprovechó la crudeza de esta tragedia clásica, escrita hace más de 2.000 años, pero aún vigente, para denunciar la situación que actualmente viven hombres, mujeres y niños en Gaza. También aprovechó para señalar el preocupante auge de la xenofobia en España.

Las troyanas, escrita por Eurípides en el siglo V a.C., trasciende el contexto histórico para convertirse en una denuncia atemporal contra la lógica de la guerra y la conquista. Es un grito desgarrador sobre el sufrimiento silenciado, ese que no entra en los relatos heroicos ni en las narrativas oficiales. Consciente de esa vigencia, Carola Ferrer, directora del montaje, ha querido enfocar la obra en el dolor de las mujeres que hoy sufren en Gaza.

«Lo de Gaza me rompe. Es cruel, nefasto, inhumano... Como pueblo, podemos alzar la voz, pero ponerle freno es cosa del que lo está ejecutando», declaró la actriz en una entrevista concedida a La razón.

El Hammani fue más allá al asegurar que la tragedia que se vive en Gaza no necesita ser recordada sino detenida. «Están muriendo hombres, mujeres y niños de forma innecesaria. La gente te dice que esto quedará en la historia, pero a mí qué más me da eso. No tengo la necesidad de que se estudie sino de que se pare».

Denuncia la xenofobia

Sobre la ola de xenofobia en España, la actriz fue contundente: «Da miedo». Reconoció que a menudo recibe insultos por su origen magrebí. «Es gente que un día te dice que le ha encantado tu película y al otro que eres una 'puta mora de mierda'».

Pese a llevar más de 16 años trabajando como actriz, aun se enfrenta al discurso de que «vienen a quitarnos nuestras pagas». Y en relación con la reciente situación vivida en Torre Pacheco, tampoco faltaron los comentarios que le pedían «irse a su país», a pesar de haber nacido en Madrid.

Sin embargo, El Hammani tiene claro que no piensa quedarse callada, porque es una situación que seguirá presente. «Lo que yo pretendo es la equidad: lo que tengas tú me lo merezco yo independientemente del origen y la religión», concluyó.